Pokud se rozhlížíte po novém tarifu, ať už třeba i po rozhodnutí opustit předplacenou službu nebo stávajícího poskytovatele, máte aktuálně z čeho vybírat. Nabídek tarifů za zajímavější cenu, než je ta standardní, je nyní více než obvykle. K mání nejsou totiž jen akviziční nabídky, operátoři pro nováčky zvýhodňují i některé další tarify. Vybírat ovšem jen podle poměru cena/výkon, tedy výše měsíčního paušálu vůči v ceně obsaženým službám není na místě. Nejen operátor od operátora se totiž liší doba, po kterou má zákazník danou slevu garantovanou.

Pokud budeme na současné akční nabídky pohlížet podle ceny, tak ty nejlevnější lze aktuálně získat hned u dvou operátorů. O2 i T-Mobile mají v nabídce vždy jeden tarif, u kterého cenu v akci stlačily pro nováčky pod hranici 300 korun. Každý však za jiných podmínek. A také s odlišným trváním samotného zvýhodnění.

Oba tarify shodně obsahují neomezené volání i SMS, rozchází se však v datovém objemu. A to o jeden gigabajt v neprospěch tarifu O2: lépe z tohoto souboje tedy vychází T-Mobile s 5 GB. To platí i z pohledu ceny, kdy sleva v případě tarifu magentového operátora je ve výši 50 % z té standardní. Namísto 595 korun tak v současnosti tarif Next 5 GB lze pořídit za pouhých 297,50 Kč. To je sice o zanedbatelnou korunu a padesát haléřů méně než v případě tarifu Neo Modrý od O2, ale u toho se dá na 299 Kč měsíčně dostat jen za podmínky, že si zákazník tarif pořídí v balíčku spolu s pevným internetem, tedy v rámci služby O2 Spolu. V opačném případě je cena tarifu totiž 399 Kč (standardně stojí 599 Kč). V jednom má však O2 oproti T-Mobilu naopak navrch.

Jde o dobu, po kterou operátor slevu garantuje. Zatímco T-Mobile svou 50% slevu garantuje pouze po dobu prvních čtyř měsíců od aktivace tarifu, tak v případě O2 si zákazník tarif za 399 (respektive 299 v balíčku O2 Spolu) korun užije o poznání déle. A to celé dva roky (stejná akce platí i pro tarif Neo Stříbrný). Ve výsledku se tak z pohledu délky platnosti slevy jako výhodnější volba jeví nabídka O2, byť za stejných podmínek (tedy bez nutnosti současného pořízení pevného internetu v rámci O2 Spolu) vyjde po dobu prvních čtyř měsíců o stokorunu dráže a nabídne trvale o jeden gigabajt méně dat. Zatímco totiž u T-Mobilu zákazník po uplynutí čtyřměsíční lhůty zaplatí standardních 595 Kč, tak při volbě tarifu od O2 uspoří oproti běžné ceně (i v porovnání s tarifem T-Mobilu) měsíčně 200 korun ještě dalších dvacet měsíců.

Doba, po níž je poskytnutá sleva garantována, se ovšem neliší jen mezi operátory, ale i v rámci daného poskytovatele. Konkrétně T-Mobile totiž kromě slevové akce na běžné tarify (za stejných podmínek jako tarif Next 5 GB lze získat i tarify Next 12 GB a Neomezeně XL) láká nováčky i akvizičním tarifem Next Data 5 GB. Ten je o něco málo dražší než výše zmíněný neomezený tarif s 5 GB dat, vychází na 335 korun. Za tuto cenu nabídne ovšem jen shodnou datovou porci (5 GB), hovory a SMS jsou v tomto případě omezené vždy na 150 volných jednotek. To už pro některé jedince může být pádný důvod, proč se mu vyhnout. Ale je tu opět poměrně zásadní drobnost, která jej vrací do hry.

U akvizičního tarifu totiž T-Mobile jeho cenu garantuje na výrazně delší období, než je tomu u slevové akce na standardní tarifní nabídku. Jen o tom tedy neinformuje stejně napřímo. Informace o období, po které operátor na daný tarif poskytne 31% slevu, se skrývá v obchodních podmínkách akvizičního tarifu. V tomto případě ji operátor garantuje po dobu 60 měsíců, tedy pěti let. Tedy znatelně déle, a to i ve srovnání s tarifem konkurenčního O2.

A pokud budeme na současné akční nabídky, které mají k mobilním operátorům přilákat nové zákazníky, nadále nahlížet právě z pohledu délky platnosti slevy, tak oba výše zmíněné operátory upozadí ten nejmladší, Vodafone. Slevu na vybrané tarify nedává totiž na pár let, natož pár měsíců, ale jako jediný natrvalo. A to i v případě základního neomezeného tarifu s 3 GB dat (Red Basic Lite), který tedy zákazníka po celou dobu jeho užívání vyjde díky aktuální slevové akci jen na 349 korun měsíčně (standardní cena činí 567 Kč).

To je zhruba podobná částka, za kterou lze nyní získat v akci i tarify konkurence, ovšem v jejich případě nanejvýš po dobu pěti let. V tomto ohledu má tedy Vodafone jasnou převahu, jen tedy mobilních dat obsažených v ceně tarifu není zrovna moc.