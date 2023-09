Tarif, nebo předplacenka? To vhodné pro školáka vybírejte s rozumem

Rodičům se nelze divit, že chtějí být se svými školou povinnými ratolestmi ve spojení a mít přehled, co dělají a kde se nacházejí. Není tak překvapením, že svůj první mobil vlastní děti už v útlém věku. V mnoha případech je jeho pořízení spjaté právě s nástupem do školy, a to bez ohledu na to, zda do ní dojíždějí či ji mají někde za rohem. Jenže samotný přístroj by nebyl dítěti ani rodičům nic moc platný, je nutné jej také „nakrmit“ nějakou SIM.