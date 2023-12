Tarify jsou drahé, čílí se zákazníci. Ty jsou přitom štědřejší než dříve

Neomezené. Tak se dají vesměs shrnout služby obsažené v současné tarifní nabídce. Už několik let operátoři staví do popředí tarify s neomezeným voláním a neomezenými textovkami, ty s omezenými službami pak odsouvají na druhou kolej, nicméně v nabídkách si takové mnohdy nadále ponechávají. Před čtyřmi roky se pak v nabídkách začaly objevovat první zcela neomezené tarify, tedy ty obsahující neomezená data.

Zprvu přitom cesta k takovému tarifu měla řadu překážek. Jednou z nich byla i vysoká cena. V průběhu následujících let se sice neomezená data stala podstatně dostupnějšími, některé z někdejších háčků však přežily dodnes. Ze strany operátorů je to daň za to, že tarify s takovou vlastností nabídnou i za přívětivější ceny. To znamená, že kdo chce využít naplno potenciál současných mobilních sítí, musí sáhnout hlouběji do kapsy.