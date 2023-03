První smartphone s podporou 6G přijde za šest let, tvrdí analytik

Mobilní internet nové generace 6G by mohl být spuštěn v roce 2030. Shodli se na tom vedoucí pracovníci některých největších světových telekomunikačních a technologických firem oslovení zpravodajskou televizí CNBC. Operátoři se však nyní stále potýkají s návratností svých investic do sítí 5G, které dosáhly miliard dolarů, a využití těchto sítí mezi spotřebiteli zatím zůstává po celém světě nízké.

Představitelé firem také varují, že by odvětví nemělo kolem technologie 6G vytvářet příliš velký humbuk, aby nezmátlo spotřebitele. „Zavádění 5G jsme ještě nedokončili. Nemyslím si, že dozrál čas, abychom mohli vážně mluvit o 6G, na to je ještě trochu brzy,“ řekl ředitel pro rozvoj společnosti SK Telecom Ha Min Yong.

Mobilní operátoři v Číně, Jižní Koreji a Spojených státech začali zavádět 5G v roce 2019. Tato technologie slibuje superrychlé připojení. Její rozšíření mezi spotřebiteli je však stále nízké. Podle společnosti Strategy Analytics používá v současnosti chytrý telefon s 5G jen jeden ze sedmi lidí, 5G je však v telekomunikačním průmyslu považována nejen za spotřebitelský produkt pro vyšší rychlost stahování, ale také za síť, která by mohla podpořit nové technologie jako auta bez řidiče a letecké taxíky bez pilotů. Má totiž nižší latenci než předchozí síť 4G, což znamená, že se výrazně zkracuje doba komunikace mezi zařízeními. To je důležitá vlastnost v případě, že je potřeba rychle doručovat data.

Proč se již začíná mluvit o 6G? Telekomunikační sítě vyžadují standardy, aby bylo možné technologii používat po celém světě a aby byly systémy schopné spolupracovat. Vypracování a dokončení těchto norem trvá několik let a podílí se na nich řada subjektů, od společností po akademiky a průmyslové orgány. Proto o ní odvětví již přemýšlí a na standardech se pomalu pracuje, i když vše je teprve v počáteční fázi.

Podle šéfů telekomunikačních firem oslovených CNBC je nyní důležité zaměřit se na zavádění 5G, a to i v době, kdy začal výzkum sítí nové generace. „Dnes nevidím žádné případy použití, které bychom nemohli dělat s 5G,“ řekl technologický šéf firmy BT Howard Watson. Není proto potřeba mást zákazníky a podniky, aby čekali na novou generaci.

„Před 6G přijde ještě jeden krok, a to bude pokročilá 5G advanced, která bude na trhu dostupná za několik let,“ řekl generální ředitel společnosti Nokia Pekka Lundmark. Podle něj takto pokročilá síť pomůže zlepšit zážitek z technologií jako rozšířená a virtuální realita a podpoří létání dronů. Není proto nutné čekat na 6G.

Standardy 6G ještě nebyly stanoveny, takže není zcela jasná představa o tom, jak bude technologie vypadat. Watson se domnívá, že 6G přinese do mobilní sítě zvýšenou kybernetickou bezpečnost a více funkcí umělé inteligence. Lundmark dodává, že síť 6G bude fungovat jako jeden velký senzor, který dokáže rozpoznat velikost, rychlost a směr pohybujícího se objektu. Tato funkce by mohla pomoci při vytváření automatizovaných továren a vozidel bez řidiče.

Většina oslovených vedoucích pracovníků, včetně šéfa Nokie, se domnívá, že 6G bude zavedena v roce 2030 a standardy budou stanoveny o několik let dříve. Watson upozornil, že nové generace mobilních sítí se zavádějí obvykle v době konání olympijských her, takže podle něj bude 6G spuštěna kolem her v australském Brisbane, které se mají konat v roce 2032.

Výkonný ředitel Strategy Analytics, která se zabývá průzkumem trhu, Neil Mawston se domnívá, že první chytrý telefon s podporou 6G bude uveden na trh v roce 2029.