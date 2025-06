T-Mobile představil nabídku pro letošní léto. Pro zákazníky si připravil především porci bezplatných letních dat. Má však pro ně i další stylové dárky. A to až do konce srpna.

Apple v září představí čtyři nové iPhony. Očekávané jsou všechny, ale jeden bude zbrusu nový. Měl by se jmenovat Air a bude to asi nejtenčí smartphone na trhu. Postupně unikají jeho parametry a jedna...

U špičkových modelů smartphonů dochází mezigeneračně k pozvolnému vylepšování. Teprve delší časový úsek ukáže opravdový pokrok. Porovnali jsme tedy aktuální Samsung Galaxy S25 Ultra s jeho pět let...

Novinářům z britské BBC se dostal do ruky nevídaný přístroj. Severokorejský smartphone. Telefon, který byl z nejizolovanějšího státu na světě propašován koncem loňského roku, je ukázkou, jak daleko...

Datový roaming vás už nezruinuje. Ani nebudete potřebovat eSIM

Premium

Proti minulým rokům už není roaming v zemích mimo Evropskou unii strašákem. Tedy alespoň co se datového roamingu týče. Volání a SMS jsou stále drahé, ale přes datový roaming to lze obejít. Někdy to...