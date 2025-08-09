6G nebude pro operátory spásou. Potíže může napáchat polarizace světa

Luděk Vokáč
  8:01
Sítě 5G jsou v podstatě běžnou záležitostí, svět tak pomalu vyhlíží sítě šesté generace. Ale jejich nástup nejspíš nebude tak překotný. Operátoři musí zaplatit vysoké investice do těch stávajících a zároveň vidí jen malou ochotu zákazníků připlácet za služby v modernější síti. Phil Mottram z Hewlett Packard Enterprise se domnívá, že cesta operátorů k ziskům zatím tkví v něčem jiném než v 6G.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Šestá generace mobilních sítí má zatím v podstatě jen hrubé rysy. „Operátoři nejdříve musí zaplatit miliardové investice do 5G sítí,“ říká výkonný viceprezident a generální ředitel HPE Aruba Networking Phil Mottram.

„Operátoři zjistili, že zákazníci nejsou příliš ochotní za tarify na modernější síti připlácet,“ naznačuje určitou komplikaci v návratnosti investic.

Chystané 6G sítě navíc nemají podle něj mít pro běžného uživatele zásadní přínos, což ochotu platit za služby operátorů víc peněz ještě snižuje.

„6G sítě mohou být efektivnější pro operátora a to jim může pomoci navýšit zisky. Jenže také záleží na tom, jak dopadne celý proces standardizace. Ve světle polarizace světa a nástupu různých celních bariér je totiž dost možné, že se svět na 6G standardech neshodne a to sítě prodraží,“ naznačuje Mottram možný vývoj.

Určité rozdíly v ochotě přijímat nové standardy může hrát i situace na konkrétním trhu. „V USA jsou tři velcí mobilní operátoři, zatímco trh v Evropě je regionálně roztříštěný a v řadě zemí navíc soupeří i čtyři hráči. To znamená, že výnosy operátorů jsou v Evropě nižší než v USA. A to ovlivňuje investiční strategii operátorů,“ vysvětluje.

Alternativní zdroje příjmů

Proto podle Mottrama budou operátoři prozatím hledat zdroje příjmů trochu jinde. Operátoři podle něj přecházejí od tradičního modelu, kdy prodávali jen samotné mobilní připojení, ke službám s větší přidanou hodnotou.

„To platí zejména v oblasti firemních zákazníků, kterým čím dál častěji nabízejí nejen služby mobilní konektivity, ale firemních sítí, včetně wi-fi řešení, IP telefonie, privátních 5G sítí, zabezpečení a další,“ vysvětluje manažer. S tím jim pomáhá i umělá inteligence, která opět může využívat řešení širšího spektra dodavatelů.

„AI může operátorům pomoci zefektivnit jejich byznys tím, že jim pomůže se správou a zabezpečením sítí, využijí ji ve svých interních procesech i při řešení problémů a hledání slabých míst,“ míní Mottram. „Zároveň mohou operátoři dodávat AI řešení svým zákazníkům,“ dodává.

Nové služby ve spojení s dalšími principy pak dávají u operátorů prostor i jiným dodavatelům než tradičním telekomunikačním gigantům, jako jsou Nokia, Ericsson, Huawei a další. Pro HPE je tak segment mobilních operátorů výrazně růstový.

Otevřená síť pomáhá

Pomáhá v tom také princip OpenRAN, který se stal 5G sítím vlastní. Ten přináší oddělení softwarových a hardwarových složek sítě a umožňuje funkce, kvůli kterým si dříve operátoři pořizovali specializovaný hardware i software od několika málo dodavatelů, přenést do cloudu a virtualizovat je.

„Software pro telekomunikační společnosti prodává Hewlett Packard Enterprise už zhruba 20 let, ale princip OpenRAN, kdy mohou operátoři kupovat hardware jako servery a další komponenty infrastruktury odděleně od softwaru, nám pomáhá v růstu,“ říká Mottram.

Společnosti ze skupiny HPE tak operátorům mohou dodávat jak své výkonné servery, tak specializovaný software, který slouží například k řízení sítí nebo pro jejich zabezpečení, ale také třeba wi-fi přístupové body a další síťová řešení.

