Šokoval tarifem za 10 korun, trhl reklamní rekord. Letos to už je 25 let

Část 1/7

Na český mobilní trh vstoupil Vodafone po převzetí nejmladšího tuzemského operátora Oskara, který ostrý provoz zahájil 1. března 2000 otevřením svých prvních prodejen. Své služby však nabízel už o více než měsíc dříve, tehdy je prezentovala společnost Český Mobil. Pod křídla britské telekomunikační společnosti přešel Oskar o šest let později, existovat přestal 1. února 2006. Nicméně oficiálně prodej společnosti Oskar Mobil (k přejmenování z Český Mobil došlo až v září 2004) britskému Vodafonu oznámily společnosti Vodafone a TIW (majoritní vlastník Oskar Mobilu) už v březnu 2005.

První kampaň Oskara se sloganem „Oskar. Pro každého. Každý den.“ provázela netradiční reklama v podobě sitcomu Telefonováci. Potrhlá rodinka, která byla pravděpodobně inspirována tehdy populárním americkým sitcomem Ženatý se závazky, očekávala příjezd strýce Mirka ze Znojma. Tehdejší reklamu, v níž se objevila řada známých tváří (Tomáš Hanák, Vítězslav Jandák, Petr Čtvrtníček), režíroval Milan Šteindler:

V paměti lidí však utkvěl jeden z pozdějších reklamních spotů Oskara. V hlavní roli se v něm objevil Jiří Macháček, který se coby Bob dvořil mladičké stopařce v podání Sandry Novákové. Avšak jen do chvíle, než z rádia zazněl jemu určený naléhavý vzkaz:

Nicméně Oskar nezaujal jen na poli reklamních spotů, jakkoli byly pro to, aby se dostal do povědomí lidí, důležité. To se mu dařilo totiž i jinak…