Letošním premiantem, co se termínu představení vánoční nabídky týče, je T-Mobile. Pro své zákazníky si přichystal zajímavé slevy, a to nejen na mobily, ale i další hardware z nabídky. Největším tahákem bude pravděpodobně soutěž o rodinný zájezd do Finska, do Santovy vesničky. Pár vánočních dárečků si operátor pro své zákazníky přichystal i na prodejnách.
Svou letošní vánoční nabídku T-Mobile doprovází reklamním spotem s jasným posláním: zapomeňte o Vánocích na to, co jste si s někým z blízkých během roku udělali či nehezkého řekli a učiňte onen důležitý a možná druhou stranou dlouho očekávaný krok. „Nejvíce totiž tíží slova, která si necháváme pro sebe,“ končí T-Mobile svůj letošní spot, který stejně jako ten loňský, natočený v Žatci brnká na lidské city. Kde vznikl ten letošní, zůstává zastřeno rouškou tajemství. Máte nějaký tip? Podělte se o něj v diskusi pod článkem.
Každopádně bystré oko si při zhlédnutí spotu všimne jedné drobné nesrovnalosti. V jednom ze záběrů totiž dívka vstoupí do autobusu a vak, který nese na rameni, odkládá na jednu z podélně umístěných sedaček v jeho zadní části. V následujícím záběru se však autobus pohybuje opačným směrem – ve skutečnosti by tedy couval. S ohledem na rychlost jízdy i její plynulost tak jde pravděpodobně o pozpátku přehraný daný záběr. Již drobností je pak pasáž, kdy matka hlavní protagonistky po příchozí zprávě drží mobil v levé ruce, přičemž v detailním záběru obsahu textovky pak v pravé.