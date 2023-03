T-Mobile koupil od slavného herce Reynoldse mobilního operátora. Za balík

V USA jsou tři velcí síťoví operátoři: Verizon, T-Mobile a AT&T, kteří mají každý přes 100 milionů zákazníků. Na trhu pak působí i stovky dalších operátorů, buď lokálních nebo celostátních. Jedním z nich je Mint Mobile, který se jako virtuál využívající síť T-Mobilu specializuje na levné tarify. Jeho nabídka je velmi přehledná a má velký úspěch u zákazníků, kteří hledají nízké ceny.

Na konci roku 2019 se akcionářem operátora Mint stal známý kanadský herec Ryan Reynolds, který podle dostupných údajů vlastní 20 až 25 procent akcií. Zároveň se stal jeho tváří a účinkuje v povedených reklamních spotech.

V lednu letošního roku se objevily první informace, že by operátora Mint mohl koupit T-Mobile, což se stalo nyní. Nadnárodní operátor za virtuála zaplatí 1,35 miliardy dolarů (necelých 31 miliard korun). Částečně v hotovosti, částečně v akciích. Ryan Reynolds by si podle odhadů amerických médií měl transakcí přijít na přibližně 300 milionů dolarů, což je zhruba 6,9 miliardy korun.

Reynolds akvizici Mintu T-Mobilem uvedl ve videu spolu s šéfem T-Mobilu Mikem Sievertem. Zároveň zůstane tváří operátora Mint, a ten by se ani pod křídly T-Mobilu neměl změnit a zůstane u své strategie levných tarifů. Součástí obchodu byl ještě jeden virtuál, a to Ultra Mobile, patřící pod stejného majitele. Ultra Mobile má trochu jinou specializaci, nabízí zákazníkům levné volání a SMS do zahraničí. Do mnoha zemí v rámci tarifu zcela zdarma, což platí i pro Česko.

Mobilní služby nejsou v USA levné, ceny jsou podobné jako v Česku. A Mint je v tomto směru relativně výhodný. Má čtyři tarify s 4, 10, 15 a 35 GB dat. Poslední tarif je takzvaně neomezený, po překročení hranice 35 GB dat se jen zpomalí rychlost. Zřejmě na 1,5 Mbps. Volání a SMS jsou u všech tarifů neomezené. Nejvyšší tarif stojí 30 dolarů měsíčně, tedy asi 690 korun.

Pro porovnání, T-Mobile má také čtyři základní tarify s 20, 50, 100 GB dat a poslední je neomezený. Ceny jsou však hodně vysoké. Startují na 45 dolarech (zhruba tisíc korun) a neomezený tarif vyjde měsíčně na 85 dolarů (1 930 korun). Sloučením lze hodně ušetřit (za tři čísla nejvyššího tarifu chce operátor 140 dolarů, tedy v přepočtu necelých 3 200 Kč), ale je zřejmé, že T-Mobile cílí na bohaté klienty. Alternativou jsou předplacenky, ale i ta nejlevnější s 10 GB dat vyjde na 40 dolarů (zhruba 900 Kč), neomezená data pak na 50 dolarů (téměř 1 400 Kč) měsíčně, ale třeba hotspot je limitovaný jen 3G připojením.

Z porovnání je zřejmé, že Mint Mobile cílí na jiné zákazníky než T-Mobile, a tak je pro velkooperátora zajímavou akvizicí. T-Mobile vlastní několik virtuálů i jinde ve světě, například v Polsku a i v Česku pod jeho křídly funguje plně vlastněný virtuál Kaktus.

Ryan Reynolds se narodil v Kanadě, je ženatý a má čtyři dcery, poslední se narodila letos v únoru. Herectví se věnuje od devadesátých let. Nejprve v Kanadě, později v USA. Jeho zřejmě nejslavnější rolí je komiksový Deadpool ve stejnojmenných filmech, celkově má na kontě desítky snímků. Je i dobrým podnikatelem. Než vstoupil do operátora Mint, tak se stal podílníkem ve výrobci ginu Aviatin American Gin, který následně převzal nadnárodní koncern Diageo. Je také spolumajitelem velšského fotbalového klubu Wrexham AFC.