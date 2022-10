Snový operátor překvapil. Zase přifoukl data a udržel lákavou cenu

Iliad letos nemile překvapil, když v březnu vůbec poprvé oprášil svou předchozí akční nabídku datově štědrého tarifu. Šlo o neobvyklý krok. Navíc, jak se později ukázalo, to nebylo naposledy, co si zákazníci pokukující po jeho službách mohli aktivovat neomezený tarif se 150GB datovou porcí. Stejný akční tarif oprášil totiž ještě jednou, a to na začátku srpna. Dostupný byl do poloviny září, poté se do nabídky tohoto italského operátora vrátil standardní tarif, který za stejnou cenu 9,99 eura (necelých 245 korun) disponuje „pouze“ 120 GB dat. Ne však na dlouho.

V předchozích dnech totiž Iliad představil novou akční nabídku. A tentokrát se vrátil ke své původní strategii: tarif je datově štědřejší, než byly ty jeho poslední tři v řadě. Cenu zachoval na necelých deseti eurech, s ní operátor dlouhodobě nehýbe. Nové zákazníky však láká na o deset gigabajtů bohatší neomezený tarif než naposledy koncem léta, tedy na 160 GB. Naše dřívější domněnka, že ono „zamrznutí“ na akčních 150 gigabajtech může značit dosažení z podnikatelského hlediska ještě udržitelné nabídky, byla mylná. Datového stropu za uvedenou měsíční sazbu Iliad v Itálii zjevně ještě nedosáhl.

Nicméně s ohledem na jeho působení na domácí francouzské půdě, kde sice jeho operátor Free dokáže nabídnout datově ještě výrazně štědřejší tarif s 210 GB, ale již za něj žádá dvojnásobek ceny italského tarifu, nelze vyloučit, že by i v Itálii mohl přistoupit na nějaké, byť mírné, zdražení. Až čas ukáže, kdy italský operátorský zázrak případně usoudí, že je v souvislosti s navyšujícím se datovým limitem již nutné přistoupit také k navýšení měsíčního paušálu.

Každopádně minimálně do 20. listopadu, do kdy si je možné aktuální 160GB tarif pořídit, k ničemu takovému nedojde. Z načasování aktuální akční nabídky se dá usuzovat, že by se ještě těsně před Vánoci mohl v nabídce Iliadu objevit nový časově omezený tarif.

Bude-li případně datově ještě štědřejší než ten stávající, nebo operátor zopakuje předchozí letošní taktiku s oprášením již dříve nabízeného tarifu, nelze v současnosti odhadnout. Ať tomu bude jakkoli, tak v obou případech s ním potenciální zákazníci získají více dat než obvykle. Ale prehistorický aktivační poplatek (9,99 eura) jim operátor u jakéhokoli tarifu stále neodpustí.

V Česku za 299 korun dostanete datové drobky

Nejlevnější tarif, který lze u tuzemských mobilních operátorů získat, má v nabídce Vodafone. Vyjde na 299 korun měsíčně, je tedy o více než 50 Kč dražší než tarif Iliadu. Skladbou služeb jde navíc o dva naprosto odlišné tarify. Ten od Vodafonu totiž při vyšších měsíčních nákladech nabídne v ceně jen 130 volných minut a 1 GB dat. Rozdíl je to tedy opravdu propastný.

Tarifní nabídka konkurence přitom začíná na ještě vyšších částkách: u O2 na 549 korunách (Free+ Modrý), u T-Mobilu na 510 korunách (1 GB Plus). Oba tarify jsou s tím italským tarifem srovnatelné alespoň z pohledu neomezeného volání a neomezených SMS. V případě datového objemu (3 a 1 GB) totiž za aktuálním akčním tarifem Iliadu již rapidně pokulhávají.

Tuzemští operátoři totiž své nabídky vzhledem k rozmachu 5G staví především na zcela neomezených tarifech, ty s datově omezeným objemem jsou spíše do počtu. Tomu odpovídá datová nabídka, kdy v případě neomezených tarifů s FUP lze třeba u T-Mobilu získat maximálně 12 GB, u Vodafonu jen 4 GB. Výjimkou je pouze O2, v jehož případě lze s takovým tarifem získat až 60 GB. Avšak za 1 299 korun, což je ve srovnání s italským Iliadem opět obrovský rozdíl.