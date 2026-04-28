Společnost Cetin uvedla spolu s operátorem O2 do provozu novou mobilní základnovou stanici. Na první pohled jde o nenápadnou dodávku, v jejích útrobách se však ukrývá speciální vestavba.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
S vestavěným zařízením dokáže dodávka pokrýt mobilním signálem prakticky jakoukoli lokalitu. A to už do dvou hodin od zapatkování.
Jde o již druhou „motorizovanou“ mobilní BTS ve flotile společnosti Cetin. Ta starší využívá jako základ dodávku Volkswagen, pro novou byl zvolen Mercedes-Benz Sprinter 317 CDI ve výbavě KAWA PRO XL.
Díky pohonu všech kol a světlé výšce 191 mm umí mobilní signál pro volání i datování zajistit i v těžko přístupném terénu. To je jedna z výhod tohoto řešení oproti obvyklejším mobilním BTS v podobě přívěsného vozíku či klecového kontejneru (na snímku vlevo).
Nová mobilní BTS může být nasazena jak na festivalech či koncertech, tak v krizových situacích, tedy třeba při živelní pohromě.
Druhou neméně zásadní výhodou je fakt, že v tomto případě není nutné řešit zábor či jakékoli jiné povolení, jako je tomu u rozšířenějších typů mobilních BTS.
Pokrýt danou lokalitu mobilním signálem je možné už do dvou hodin po příjezdu na místo, resp. po zapatkování. Tedy po ustálení vozu do vodorovné polohy.
K tomu slouží patky (celkem čtyři), které si poradí s nerovným terénem – vůz je automaticky vyvážen do vodorovné polohy.
Následně technici započnou s instalací antén na pneumatický teleskopický stožár, který se skrývá v útrobách vozu.
Nosnost stožáru dimenzovaného na dva sektory je 150 kilogramů a lze jej vysunout do výšky 12 metrů.
V případě zhoršených povětrnostních podmínek je možné jej stabilizovat i pomocí lan, podobně jako je tomu u kontejnerového provedení na snímku vlevo.
Stožár může být v závislosti na požadavku lokality či klienta osazen libovolnou technologií.
Antény jsou převáženy uvnitř vozu v k tomu určených bočních držácích.
Více než 4,5 metru dlouhá ložná plocha, která je kompletně opatřena izolací, je rozčleněna na dvě části. V té blíže kabině se nachází pracoviště technika s nezbytnými technologiemi.
Jde o obdobu technologické místnosti standardní BTS. Nacházejí se tu tedy napájecí zdroj Vertiv 48 V…
…i záložní baterie 150 Ah, která v případě potřeby zvládne dodávat energii na čtyři až pět hodin provozu tohoto mobilního vysílače.
Ve druhém racku jsou pak usazeny technologie ke klimatizaci a dieselovému agregátu, kterým je vůz vybaven.
… rádiové jednotky Ericsson umístěné na již zmíněném pneumatickém teleskopickém stožáru…
… a dieselový agregát Fischer Panda 8000i GreenTech, díky němuž dokáže tato mobilní BTS fungovat v terénu bez externího napájení a doplňování paliva po desítky hodin. Velmi tichý provoz agregátu navíc umožňuje její nasazení i v zastavěné oblasti či právě na koncertech.
Detail kabelového propojení rádiových jednotek s anténami na střeše vozu
Držák na antény po jejich instalaci poslouží i k uložení střešního víka prostupu teleskopického stožáru.
Od zadání požadavku ze strany operátora O2, který bude tuto mobilní BTS v případě nutnosti využívat, lze v požadované lokalitě vysílat do 24 hodin.
„O2 má díky Cetinu aktuálně k dispozici 126 mobilních základnových stanic, které umožňují operativně posilovat síť kdekoli v České republice,“ informoval operátor na svém blogu.
„Flotila zahrnuje 70 plně mobilních jednotek s kolovým podvozkem a 56 kompaktních kontejnerových (tzv. klecových) stanic, které na místo dopravuje těžší technika,“ informoval mluvčí Cetinu Ctibor Jappel.
Při přejezdech je zcela schovaný v útrobách vozu a tato část je zakryta víkem (viz jedna z dřívějších fotek v galerii). Vpravo jsou patrné koaxiální vývody od rádiových jednotek umístěných uvnitř vozu.
Pod zadní registrační značkou se nachází záslepka: tudy jsou vedeny třeba kabely v případě nutnosti připojení této mobilní BTS do sítě operátora přes optiku.
Mobilní základnová stanice společnosti Cetin vestavěná do vozu Mercedes-Benz Sprinter
Využití mobilních základnových stanic zdaleka nekončí u krizových situací…
„Mobilní BTS stanice se uplatňují také při velkých veřejných akcích, jako jsou koncerty, sportovní utkání nebo demonstrace, kde pomáhají zvládat nárazové přetížení sítě,“ informoval mluvčí Cetinu.
Využití však díky své flexibilitě nacházejí i v průmyslových a logistických areálech, kde umožňují rychlé a dočasné posílení pokrytí bez nutnosti stavebních zásahů.
