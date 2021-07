Abyste nemuseli doplácet. V EU roamingu nemusí být data jako doma

Regulace roamingu v zemích EU je pro zákazníky velmi výhodná. Prakticky po celé Evropě konzumují služby, jako by byli doma. Má to sice několik výjimek, ale všeobecně to tak platí. Takže když máte neomezený tarif za měsíční paušál, tak můžete při cestách po Evropě volat a esemeskovat bez omezení. U dat je to složitější.