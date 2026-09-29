náhledy
Operátor O2 představil svou nejmenší mobilní BTS. Běžně používané technologie omezil na to nejnutnější pro plnou funkčnost mobilního vysílače. Ten tak lze sbalit pouze do dvou odolných kufrů. A převézt kamkoli je potřeba osobním vozem. Spuštění této mobilní BTS v hodnotě nižších milionů navíc nezabere víc než deset minut.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
„Jsou situace, kdy veřejná mobilní síť není dostupná nebo nevyhovuje požadavkům na bezpečnost, nezávislost a rychlost nasazení,“ vysvětlilo O2, proč řešení mobilní privátní sítě označované jako 5G v kufru vzniklo. Kombinuje plnohodnotnou privátní síť a vlastní jádro sítě (5G Core) s lokální správou SIM i služeb. Zákazník, ať už komerční firma, nebo státní správa (záchranné sbory, armáda apod.), pomocí tohoto řešení vytvoří samostatnou a bezpečnou komunikační síť třeba pro obec, průmyslový areál či krizové stanoviště.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
„A to i bez internetového připojení,“ dodalo O2 s tím, že 5G síť dokáže zaškolená obsluha zprovoznit do deseti minut. Na snímku je již od operátora předzapojená kódová část sestavy, tedy kufr s dvojicí serverů: na jednom běží kód od společnosti Druid, druhý je pak aplikační (může běžet celá řada různých aplikací, třeba ty ve stylu Push-to-Talk, videostreamingy, dispečerské systémy či v případě armády například mapové podklady).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Obsluze tak po vybalení celé sestavy (trojnožky, anténní jednotky a sejmutí bočnic z kufru s kódovou částí) stačí připojit zdroj (v konfiguraci na snímku připojené na 230 V, může však fungovat i na 48 či 24 V)…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
…, který má integrovanou baseband jednotku (BBU) a dvě pětiwattová rádia Ericsson: 3,7 a 2,6 GHz. Sestava je připravena i na připojení mikrovlnného pojítka, které stačí zapojit do konektorů a nasměrovat na nejbližší přípojný bod.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Po zapojení sestavy stačí již jen zapnout jediné tlačítko na její kódové části, tedy té se serverem. Zhruba do pěti minut po vybalení tato mobilní BTS „svítí“.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ukázka managementu, s nímž je zákazník schopný mimo jiného i rozdělovat kapacitu výkonu sítě mezi privátní a veřejnou část. Může tak nastavit, kolik procent její kapacity bude dostupných veřejnosti (možnost přečíst si na webu základní zprávy či zavolat si o pomoc) a kolik zůstane privátních, tedy třeba pro krizovou komunikaci.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Prakticky veškeré propojení je operátorem předpřipravené, obsluha zapojí jen dva kabely: napájecí a síťový.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
5G v kufru, respektive dvou kufrech o celkové hmotnosti 60 kilogramů, se hodí všude, kde je potřeba rychle obnovit nebo zajistit komunikaci.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Využití tak najde například při povodních, požárech a dalších mimořádných událostech, ale třeba i při pátracích či záchranných akcích. Nebo při humanitární pomoci.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Technologie navíc umí dočasně posílit nebo rozšířit pokrytí O2 tam, kde běžný mobilní signál nestačí nebo není vůbec dostupný.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
„Velkým pomocníkem může být třeba při rozsáhlém výpadku elektřiny. V takové situaci dokáže během několika minut vytvořit vlastní mobilní síť, přes kterou spolu mohou záchranáři komunikovat, spojit se s dispečinky a zároveň zůstat v kontaktu s částí veřejné sítě, která dál funguje“, podotkl expert na 5G sítě v O2 Michal Hozák.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dosah sítě je v závislosti na okolním prostředí až dva kilometry. Ideální umístění antény je ve výšce tří až čtyř metrů, tedy nad hlavami lidí.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ten menší má odnímatelné obě bočnice, které během transportu chrání v něm umístěné technologie.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
5G v kufru zvládne rychlost až 10 Gb/s, podporuje 4G, 5G, 5G+ a RedCap sítě pro moderní IoT zařízení. Naráz lze mít až jeden tisíc aktivních uživatelů (zaregistrovaných SIM může být nicméně výrazně více).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
5G v kufru, které lze převézt i v zavazadlovém prostoru osobního vozu, využívá autentizační mechanismus TUAK s 256bitovými klíči a ochranu identity uživatelů prostřednictvím SUCI. „Počítá také s budoucími hrozbami spojenými s nástupem kvantových počítačů a je proti nim odolné,“ uvedlo O2.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Sestavu může O2 poskytnout jako službu (náklady činí desítky tisíc korun měsíčně v závislosti na délce pronájmu), tak ji dát do majetku zákazníka. V tom případě činí náklady na pořízení nižší miliony korun a operátor si nechává pouze část služby pro vzdálenou správu. V současnosti však přenosná BTS v kufru funguje pouze v síti O2. V současnosti není totiž toto řešení připravené na lokální vpuštění zákazníků konkurenčních operátorů, nicméně podle Hozáka by to bylo na debatu s konkurencí, jak to umožnit.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz