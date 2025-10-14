Aplikace Můj Vodafone+ byla postavena na zpětné vazbě zákazníků a jejímu vývoji předcházelo i několik průzkumů. Zákazníci podle Vodafonu volali po modernějším, rychlejším a intuitivním nástroji. Tyto tři klíčové vlastnosti nová aplikace podle zástupců operátora splňuje.
Zásadním rozdílem oproti dosavadní aplikaci Můj Vodafone, která vznikla ve spolupráci s externím dodavatelem, je to, že tentokrát byla aplikace kompletně vytvořena interně. Její vývoj byl tedy plně v režii Vodafonu. Trval víc než rok, pracovalo na něm pět mezinárodních týmů a operátor do něj investoval desítky milionů korun.
Cílem bylo vytvořit aplikaci, která bude co nejvíc přizpůsobená individuálním potřebám každého zákazníka. Tomu je uzpůsoben i design, který vychází ze vzhledu používaného pobočkami Vodafonu již v jiných zemích.
Na hlavní obrazovce (dashboardu) tak zákazník najde přehled všech služeb, které u Vodafonu využívá. Dlaždice jsou navíc personalizované v závislosti na využívané službě. V případě předplacené služby tak zákazník na dlaždicích uvidí výši kreditu, možnost jeho dobití či aktivace doplňkového balíčku, naopak zákazník s tarifem uvidí informace o vyúčtování, ten s televizní službou pak třeba možnost zakoupení televizního programu navíc.
Chytřejší TOBi a odměny pro věrné
Operátor vylepšil i svého chatbota. TOBi podle zástupců Vodafonu dorazí v mnohem chytřejší podobě, nepůjde již o napevno nadefinovaný rozhodovací stroj. Díky využití umělé inteligence má zákazníkům poskytnout rychlejší a efektivněji podporu a díky neustálému učení se z interakcí má být zákazníkovi mnohem nápomocnější, třeba co se týče podrobného vysvětlení položek na faktuře.
Další novinkou, kterou zákazníci v aplikaci Můj Vodafone+ najdou, je věrnostní program, který operátor spolu s ní spouští. Vodafone Happy už funguje v sedmi zemích a využívá ho třicet milionů zákazníků. Zákazníci v něm naleznou nabídky třetích stran včetně různých soutěží a her. Věrnostní program má odměnit věrné i nové zákazníky relevantními slevami a dalšími zajímavými nabídkami, přičemž dlouholetí zákazníci by se v této platformě měli podle zástupců operátora dočkat speciálních či lepších nabídek oproti jiným zákazníkům.
V případě bezpečnosti navazuje Můj Vodafone+ na zabezpečení dosavadní aplikace, která jako první operátorská aplikace v Česku nabízela dvoufázové ověření, jež se využívá například u bankovních aplikacích. Ani v nové aplikaci tak nechybí biometrické ověřování pomocí rozpoznání obličeje či otisku prstu.
Aplikace Můj Vodafone+ je v aplikačních obchodech Googlu (Google Play) a Applu (App Store) dostupná od úterý 7. října. Není však nutný okamžitý přechod, zákazníci na to budou mít několik dalších měsíců. Po tuto dobu zůstane v provozu zároveň i původní aplikace Můj Vodafone, operátor však bude její uživatele postupně vyzývat ke stažení nové.
Ta se bude podle zástupců Vodafonu nadále rozvíjet. Zákazníci operátora se mohou těšit na další užitečné funkce jako třeba ověření identity během hovoru přímo v aplikaci, správu zákaznických požadavků či možnost diagnostikovat stav pevného internetu bez nutnosti kontaktovat technika.
