Zákazníci Vodafonu budou Happy. Operátor připravil novinky

Lukáš Hron
  7:02
Vodafone spustil zcela novou mobilní samoobsluhu. V jejím názvu přibylo znaménko plus, figuruje i v nově pojaté ikonce aplikace. Vodafone slibuje, že Můj Vodafone+ bude rychlejší, intuitivnější a bude reagovat na individuální potřeby každého zákazníka. Spolu s novou aplikací spouští i věrnostní program Happy.

Mobilní aplikace Můj Vodafone+ | foto: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz

Aplikace Můj Vodafone+ byla postavena na zpětné vazbě zákazníků a jejímu vývoji předcházelo i několik průzkumů. Zákazníci podle Vodafonu volali po modernějším, rychlejším a intuitivním nástroji. Tyto tři klíčové vlastnosti nová aplikace podle zástupců operátora splňuje.

Zásadním rozdílem oproti dosavadní aplikaci Můj Vodafone, která vznikla ve spolupráci s externím dodavatelem, je to, že tentokrát byla aplikace kompletně vytvořena interně. Její vývoj byl tedy plně v režii Vodafonu. Trval víc než rok, pracovalo na něm pět mezinárodních týmů a operátor do něj investoval desítky milionů korun.

Cílem bylo vytvořit aplikaci, která bude co nejvíc přizpůsobená individuálním potřebám každého zákazníka. Tomu je uzpůsoben i design, který vychází ze vzhledu používaného pobočkami Vodafonu již v jiných zemích.

Na hlavní obrazovce (dashboardu) tak zákazník najde přehled všech služeb, které u Vodafonu využívá. Dlaždice jsou navíc personalizované v závislosti na využívané službě. V případě předplacené služby tak zákazník na dlaždicích uvidí výši kreditu, možnost jeho dobití či aktivace doplňkového balíčku, naopak zákazník s tarifem uvidí informace o vyúčtování, ten s televizní službou pak třeba možnost zakoupení televizního programu navíc.

Chytřejší TOBi a odměny pro věrné

Operátor vylepšil i svého chatbota. TOBi podle zástupců Vodafonu dorazí v mnohem chytřejší podobě, nepůjde již o napevno nadefinovaný rozhodovací stroj. Díky využití umělé inteligence má zákazníkům poskytnout rychlejší a efektivněji podporu a díky neustálému učení se z interakcí má být zákazníkovi mnohem nápomocnější, třeba co se týče podrobného vysvětlení položek na faktuře.

Další novinkou, kterou zákazníci v aplikaci Můj Vodafone+ najdou, je věrnostní program, který operátor spolu s ní spouští. Vodafone Happy už funguje v sedmi zemích a využívá ho třicet milionů zákazníků. Zákazníci v něm naleznou nabídky třetích stran včetně různých soutěží a her. Věrnostní program má odměnit věrné i nové zákazníky relevantními slevami a dalšími zajímavými nabídkami, přičemž dlouholetí zákazníci by se v této platformě měli podle zástupců operátora dočkat speciálních či lepších nabídek oproti jiným zákazníkům.

V případě bezpečnosti navazuje Můj Vodafone+ na zabezpečení dosavadní aplikace, která jako první operátorská aplikace v Česku nabízela dvoufázové ověření, jež se využívá například u bankovních aplikacích. Ani v nové aplikaci tak nechybí biometrické ověřování pomocí rozpoznání obličeje či otisku prstu.

Aplikace Můj Vodafone+ je v aplikačních obchodech Googlu (Google Play) a Applu (App Store) dostupná od úterý 7. října. Není však nutný okamžitý přechod, zákazníci na to budou mít několik dalších měsíců. Po tuto dobu zůstane v provozu zároveň i původní aplikace Můj Vodafone, operátor však bude její uživatele postupně vyzývat ke stažení nové.

Ta se bude podle zástupců Vodafonu nadále rozvíjet. Zákazníci operátora se mohou těšit na další užitečné funkce jako třeba ověření identity během hovoru přímo v aplikaci, správu zákaznických požadavků či možnost diagnostikovat stav pevného internetu bez nutnosti kontaktovat technika.

Nákupy OnaDnes 13.-19. 10. 2025
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Hodinky od Garminu potěší i náročné sportovce. S modelem 570 můžete ušetřit

Letošní přírůstky do série Forerunner od značky Garmin opět cílí na náročné sportovce, kterým běžné chytré hodinky neposkytnou dostatek informací o jejich cvičení. Prohlédli jsme si novinky...

Vyzkoušeli jsme první chytrý prsten na světě, který umí i platit

Podle dostupných informací je to první prsten se snímáním biometrických údajů a zároveň s integrovaným NFC čipem, s nímž lze platit bezdrátově jako s platební kartou. Vyzkoušeli jsme, co Niceboy One...

Zmeškal let kvůli chytrému prstenu. Z letiště musel rovnou do nemocnice

Není to tak dlouho, co byl spíše okrajovou záležitostí pro technologické geeky, dnes je však mezi lidmi už hojně rozšířený. Prvním velkým výrobcem, který do své nabídky chytrý prsten zařadil, byl...

To není obvyklé. Skvěle padnou do ruky a navíc si vyberete i podle ceny

Jeden z mála výrobců, který nadále nabízí špičkové kompaktní smartphony, je Google. U modelů Pixel řady 10 dá uživatelům vybrat hned ze dvou kompaktních kousků: standardního modelu Pixel 10 a...

To netrvalo dlouho. Na trhu už je konkurent supertenkého iPhonu za šest tisíc

Značka Nubia se po dlouhé době vrací na český trh. Jejím hlavním tahákem je model Nubia Air, který, jak už z názvu tušíte, chce být dostupnou alternativou pro ty, které zaujal supertenký iPhone Air....

Operátoři tlačí ceny tarifů i hluboko pod pětistovku. Slevy jsou lákavé

Na říjen si tuzemští mobilní operátoři nachystali řadu atraktivních slev na vybrané tarify. Určené jsou jako obvykle pro nové zákazníky. Ti, kteří touží po neomezených datech, díky tomu nemusejí...

14. října 2025

To není obvyklé. Skvěle padnou do ruky a navíc si vyberete i podle ceny

Jeden z mála výrobců, který nadále nabízí špičkové kompaktní smartphony, je Google. U modelů Pixel řady 10 dá uživatelům vybrat hned ze dvou kompaktních kousků: standardního modelu Pixel 10 a...

13. října 2025

Povedený smartphone se slevou. Test Samsungu S25 FE

Fanouškovská edice letošní špičkové série Galaxy S25 se Samsungu celkem povedla. Top model s pár odlehčenými prvky je v současné slevové akci překvapivě atraktivní telefon, jen je zde poměrně málo...

12. října 2025

To netrvalo dlouho. Na trhu už je konkurent supertenkého iPhonu za šest tisíc

Značka Nubia se po dlouhé době vrací na český trh. Jejím hlavním tahákem je model Nubia Air, který, jak už z názvu tušíte, chce být dostupnou alternativou pro ty, které zaujal supertenký iPhone Air....

11. října 2025

Nové iPhony došly po celém světě. Zájemci si počkají, existuje však výjimka

Premium

Pokud máte zálusk na nový iPhone, tak si na něj počkáte. Všechny modely řady 17 bez ohledu na paměťovou verzi nejsou na skladech Applu ani autorizovaných prodejců. A to ani v Česku, ani jinde v...

11. října 2025

Nejtenčí iPhone všech dob proti druhému nejtenčímu. Hlavní rozdíl je věk

Apple iPhone Air je nejtenčí iPhone všech dob. Tloušťka pouhých 5,6 mm fascinuje, ovšem především na papíře. V minulosti už Apple velmi tenké telefony vyráběl, tím nejtenčím byl 11 let starý iPhone...

10. října 2025

Strava jde do boje proti Garminu kvůli segmentům. Chce zákaz prodeje hodinek

Populární sportovní aplikace vytáhla do boje proti neméně populárnímu výrobci sportovních hodinek. Společnost Strava podala žalobu na Garmin kvůli údajnému porušení patentů na segmenty a tepelné...

9. října 2025  10:15

Vyzkoušeli jsme první chytrý prsten na světě, který umí i platit

Podle dostupných informací je to první prsten se snímáním biometrických údajů a zároveň s integrovaným NFC čipem, s nímž lze platit bezdrátově jako s platební kartou. Vyzkoušeli jsme, co Niceboy One...

9. října 2025

Zmeškal let kvůli chytrému prstenu. Z letiště musel rovnou do nemocnice

Není to tak dlouho, co byl spíše okrajovou záležitostí pro technologické geeky, dnes je však mezi lidmi už hojně rozšířený. Prvním velkým výrobcem, který do své nabídky chytrý prsten zařadil, byl...

8. října 2025

Hodinky od Garminu potěší i náročné sportovce. S modelem 570 můžete ušetřit

Letošní přírůstky do série Forerunner od značky Garmin opět cílí na náročné sportovce, kterým běžné chytré hodinky neposkytnou dostatek informací o jejich cvičení. Prohlédli jsme si novinky...

7. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Špičkové chytré hodinky Huawei Watch řady GT přicházejí v nové generaci

Advertorial

Jasná a praktická vylepšení: větší výdrž baterie, přesnější GPS nebo nový profesionální režim pro cyklistiku. Nové chytré hodinky Huawei Watch GT 6 a GT 6 Pro cílí na široké publikum. Zaujmou bohatou...

6. října 2025

Viděli jsme Kuňku i fabriku světového giganta. Tato BTS nabízí úžasné výhledy

Leží na soutoku dvou řek a jeho dominanta se tyčí do výšky více než jednoho sta metrů. Lidé toto město znají zejména díky dostihu s více než stopadesátiletou tradicí a také perníku, jehož výrobou je...

6. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.