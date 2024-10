O2 zpřístupnilo svou mobilní samoobsluhu všem. I zákazníkům konkurence

Do aplikace Moje O2 se mohli stejně jako v případě konkurenčních operátorů doposud přihlásit pouze zákazníci O2. Tedy lidé, kteří od tohoto operátora využívají některou z nabízených služeb. To však již neplatí. Po stažení aplikace stačí nyní zadat svůj e-mail a operátor na něj odešle jednorázový přístupový kód. Po přihlášení do Moje O2 získá „nezákazník“ hned přístup k základní nabídce i přehledu výhod a benefitů tohoto operátora.

V případě, že jej některá z nabídek zaujme a rozhodne se ji využít, tak si danou službu může rovnou objednat pomocí BankID. Tedy bez nutnosti osobní návštěvy pobočky či volání na zákaznickou linku.

Zákazníci operátora mohou aktuálně v aplikaci Moje O2 získat v rámci podzimní kampaně tři poukazy na chytré příslušenství za jednotnou cenu 299 korun. Za tuto částku lze nyní získat jak sluchátka O2 pods 2024 (standardně 699 Kč), tak repráček O2 beam (standardně 599 Kč) i lokalizační čip O2 (standardně 499 Kč). Poukazy najdou zákazníci v benefitním programu O2 Radosti a uplatnit je mohou v e-shopu i na prodejně O2.

Aplikaci přináší také nové funkce i vyšší zabezpečení. Nově ji lze například využít k ověření identity zákazníka, a to jak při návštěvě pobočky, tak při volání na infolinku operátora. Konzultant odešle do aplikace požadavek, následně stačí, aby jej zákazník potvrdil. Operátor tímto způsobem může rychle a bezpečně řešit zákaznické požadavky. Postupně je i zaváděno dvoufaktorové ověření přihlášení přes SMS, v souvislosti s tím se tak zákazníci mohou setkat s požadavkem na doplnění telefonního čísla.

Mimo to O2 informovalo, že se Moje O2 stává hlavním komunikačním nástrojem se zákazníky. K chatu s virtuální asistentkou tak přibyly push notifikace, které doplňují dosavadní SMS a e-mailové zprávy. Zákazníky budou informovat třeba o vystavení vyúčtování.

Operátor v této souvislosti avizoval i příchod zcela nové aplikace Moje O2. Zákazníci se jí dočkají v nadcházejícím roce.