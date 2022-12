Stát chce slevu 35 a víc procent. Pro operátory je to moc

Státem požadované ceny jsou podle operátorů příliš nízké a poskytování služeb se tak nevyplatí. Ministerstvo financí pak kontruje, že se může jednat o kartelovou dohodu. Rozhodli jsme se proto tyto ceny porovnat.

Zcela neomezená data za 605 korun měsíčně, 3 GB dat za pouhých 96 korun a 80 haléřů, neomezené volání za 169 korun a 40 haléřů, nebo minuta hovoru v jiném tarifu za něco lehce přes 42 haléřů. To jsou po připočtení DPH maximální ceny mobilních služeb, které chce ministerstvo financí vysoutěžit pro desítky státních institucí a příspěvkových organizací. „Ceník“, který ministerstvo nastavilo, je samozřejmě mnohem obsáhlejší, jasně však ukazuje částky, jaké stát považuje u mobilních služeb, řekněme, za přiměřené.

Podle dosavadních informací MF DNES však operátoři považují v tendru nastavené ceny za příliš nízké a do pondělí 5. prosince, kdy končí lhůta pro podání nabídek, nejspíš žádný operátor z české „velké trojky“ T-Mobile, O2 a Vodafone nabídku nepodá.

Pro běžného uživatele jsou výše uvedené ceny skutečně téměř snové, i když na druhou stranu nejsou z našeho pohledu kdovíjak vzdáleny realitě. Ceny nejsou řádově nižší, než kolik zákazníci dnes skutečně platí, při pohledu na některé námi vybrané položky chce stát slevu ve výši zhruba od 35 %. Když uvážíme, že chce zadavatel měsíčně podle aktuální spotřeby služeb utratit částku až 242 220 000 bez DPH měsíčně, nevypadá požadovaná výše slevy dramaticky.

Ministerstvo hledá dodavatele služeb pro nejméně 20 966 uživatelů, kolik SIM skutečně budou jednotlivé organizace využívat, není jasné, protože ministerstvo vlastně poptává určité balíčky služeb, které si uživatelé budou moci kombinovat. Výše uvedené číslo je počet hlasových SIM v zadávací dokumentaci, data chce využívat na 18 192 simkách. Některé z nich mohou zřejmě být samostatné datové, jindy budou datové balíčky logicky přiřazeny k těm hlasovým.

Státem požadované maximální ceny: hlasové služby Tarif Položka Jednotka Maximální jednotková cena (přepočtená cena s DPH) Tarif s neomezeným vnitrostátním provozem Měsíční poplatek za službu SIM 169,40 Kč Tarif bez volných minut a SMS Měsíční poplatek za službu SIM 1,21 Kč Volání do mobilních a pevných sítí bez ohledu na síť příjemce minuta 0,4235 Kč Odeslání SMS bez ohledu na síť příjemce SMS 0,726 Kč MMS zprávy Odeslané MMS bez ohledu na síť příjemce MMS 4,5375 Kč

Při pohledu do dokumentace tak vychází, že třeba zcela neomezený tarif, tedy bez omezení počtu minut, SMS i množství využitých dat by měl podle představ ministerských úředníků vyjít na 640 korun bez DPH měsíčně, s daní to je 774 korun a 40 haléřů. Platí přitom, že zároveň stát požaduje, aby data v tarifu tekla (u nižších tarifů před vyčerpáním limitu) rychlostí nejméně 20 Mbit/s. To v podstatě odpovídá skutečným neomezeným tarifům operátorů, v běžném ceníku takový najdeme nejlevněji u Vodafonu za 1 199 korun měsíčně s DPH. V tomto případě tedy stát požaduje slevu zhruba 35 % a domníváme se, že to je něco, co by mohli být operátoři ochotni poskytnout.

Jenže se jim nejspíš nelíbí to, že takových tarifů je relativně málo. Z těch více než 20 tisíc poptávaných SIM jich má úplně neomezená data využívat pouze 1 473, dalších 519 tarifů má mít datový limit 50 GB. Tarifů s nižší spotřebou je mnohem víc: Tarif s 10 GB dat požaduje ministerstvo pro 4 131 SIM, tarif se 3 GB dat pak pro 12 069 SIM. Za tyto balíčky dat jsou přitom zadavatelé ochotni platit necelých 230 a 97 korun s daní měsíčně. V přepočtu na GB je to 23 a něco lehce přes 32 korun.

Státem požadované maximální ceny: datové služby Tarif Položka Jednotka Maximální jednotková cena (přepočtená cena s DPH) Datový tarif bez FUP Měsíční poplatek za službu tarif 605 Kč Datový tarif s FUP 50 GB Měsíční poplatek za službu tarif 556,60 Kč Datový tarif s FUP 10 GB Měsíční poplatek za službu tarif 229,90 Kč Datový tarif s FUP 3 GB Měsíční poplatek za službu tarif 96,80 Kč

Průměrná cena za GB dat dnes ovšem v Česku podle údajů britské společnosti Cable.co.uk pohybuje na úrovni 8,15 dolaru, což bylo v době zveřejnění údaje 186 korun měsíčně. Pohled do ceníků operátorů ovšem ukazuje, že operátoři umí data nabídnout levněji, například opět Vodafone má v ceníku balíček Připojení na měsíc, kdy uživatel dostane na 30 dní 1 GB dat za 79 korun a tento balíček lze po vyčerpání za stejnou částku obnovit. I to je ale pořád výrazně víc, než požaduje stát.

Takový tarif s neomezeným voláním a 3 GB dat by pak podle úředníků měl vyjít maximálně na 266 korun a 20 haléřů měsíčně (s daní, bez ní je to 220 korun), zatímco O2 nabízí totéž za 549 korun měsíčně, stát tu chce tedy víc než 50 % slevu. Ale třeba studentům umí Vodafone nabídnout neomezené SMS, 250 minut volání a 3 GB dat za 299 korun měsíčně, což od státního požadavku už vlastně zas tak vzdálené není.

Státem požadované maximální ceny: mezinárodní hovory a SMS Tarif Jednotka Maximální jednotková cena (přepočtená cena s DPH) Mezinárodní volání do zemí EHP bez ohledu na síť příjemce minuta 3,63 Kč Mezinárodní SMS do zemí EHP bez ohledu na síť příjemce SMS 1,21 Kč Mezinárodní volání do ostatních zemí bez ohledu na síť příjemce minuta 14,52 Kč Hlasový roaming v ostatních zemích – Odchozí hovor minuta 30,25 Kč Hlasový roaming v ostatních zemích – Příchozí hovor minuta 18,15 Kč SMS roaming v ostatních zemích – Odchozí SMS SMS 7,26 Kč

Za pozornost stojí i jednotkové ceny, které stát požaduje. Vedle neomezeného volání za 140 korun bez daně měsíčně (169,40 Kč s daní) totiž žádá už jen SIM s účtováním po jednotlivých jednotkách, tedy minutách či SMS. Minuta hovoru má stát již zmíněných 42 haléřů s daní s tím, že po první minutě se má hovor účtovat po sekundách. SMS má stát nejvýše necelých 73 haléřů s daní, MMS pak něco lehce přes 4,5 koruny. V předplacených kartách velkých českých operátorů přitom tyto položky stoji řádově koruny (volání obvykle kolem tří korun za minutu, SMS okolo dvou). Snad je u MMS vlastně stát ani slevu nepožaduje, tu má třeba Vodafone ve svém ceníku právě za „čtyři padesát“.

V tom možná bude hlavní úskalí neochoty operátorů, u úplně základních služeb totiž stát požaduje oproti ceníkovým cenám vyšší slevu, než u služeb „prémiovějších“. Tak to většinou nefunguje. Na druhou stranu, když jde o hovory, významnou část ceny u nich stále tvoří takzvaný propojovací (nebo také terminační) poplatek, který je regulován na evropské úrovni a v příštím roce by měl dosahovat výše 0,4 eurocentu, tedy asi 10 haléřů za minutu hovoru.

Operátorům se také nemusí líbit požadavek státu, že by mělo být možné tarify libovolně skládat a aktivovat podle potřeby. Smlouva na poskytování služeb by přitom měla být uzavřena na 48 měsíců, tedy čtyři roky, to se operátorům zdá jako příliš dlouhá doba (třeba i v souvislosti s tím, že v návrhu podmínek není inflační doložka). V přilákání dodavatelů nejspíš nepomáhá ani fakt, že případný vítěz tendru neuzavře smlouvu jednu, ale s každým z 54 zadavatelů samostatně. Obsluhovat tak bude nikoli jednoho, ale 54 zákazníků. Stát dále požaduje papírové i elektronické faktury, nastavil ceník i pro roaming mimo EU a klade i řadu dalších podmínek.