Pokrývání metra signálem LTE i 5G finišuje. Zbývá posledních pět stanic

Onou výjimkou na lince A je stanice Jiřího z Poděbrad, kterou čeká modernizace včetně vybudování bezbariérového přístupu (výtahů), vysokorychlostní internet tak konsorcium operátorů (O2, T-Mobile, Vodafone) a společnosti Cetin ve spolupráci s DPP do této stanice zavede až po její rekonstrukci.

Na pokrytí tak v současnosti čeká již jen pět stanic: Střížkov, Prosek a Letňany na lince C a Rajská zahrada a Černý Most na lince B. Signál by do nich měl být zaveden ještě do konce letošního roku.

„V další fázi bude dokončeno pokrytí linky C, operátoři v současnosti pracují už na Střížkově a Proseku a jako poslední zůstane linka B,“ informoval pražský dopravní podnik na svém webu.



Na zavedení vysokorychlostní sítě do pražského metra společnosti spolupracují od roku 2018, kdy dozorčí rada DPP schválila smlouvu s konsorciem na 20 let. Za prvních deset let operátoři vyplatí DPP 120 milionů korun (viz Volání a data v pražském metru? Trochu letos, kompletně za čtyři roky).



Pokrytí tunelů metra spočívá v instalaci přibližně 5 cm širokého vyzařovacího kabelu v celé délce pražského metra. Výjimkou byl pouze úsek trasy A z Bořislavky do Nemocnice Motol, kde byla LTE technologie zajišťující telefonování a vysokorychlostní datové připojení instalována již během jeho výstavby. Plánovaná nová linka D by se měla pokrývat signálem také již při výstavbě.



Veškeré práce spojené s instalací kabelů mohou probíhat pouze během pravidelných nočních výluk, které zpravidla trvají přibližně tři hodiny. Přednost podle DPP mají nicméně potřebné rekonstrukce, opravy stanic či tunelů a další činnosti nezbytné pro zachování plné provozuschopnosti metra.



Technologii, která prostory zasíťuje 5G signálem, začali operátoři v metru instalovat loni v říjnu. Jako první dostal nejrychlejší mobilní data do pražské podzemky Vodafone (více viz Na toto zařízení se v metru podívat nemůžete. Zařídí vám internet). Vzápětí o pokrývání stanic a přilehlých tunelů 5G signálem informovali také konkurenční operátoři T-Mobile a O2.