Pražské metro je pokryté mobilním signálem. Až na jednu výjimku

„Od 22. prosince 2021 mohou cestující díky spolupráci DPP, konsorcia operátorů (O2 Czech Republic, T-Mobile Czech Republic, Vodafone Czech Republic) a společnosti CETIN volat, posílat SMS nebo datovat v kvalitě LTE v celé síti pražského metra,“ informoval Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) na svém webu.

Posledními stanicemi, které byly pokryty vysokorychlostním mobilním signálem, jsou Rajská zahrada a Černý Most na trase B. Tunel mezi nimi byl posledním úsekem v síti pražského metra, který nebyl osazen vyzařovacím kabelem. Posledních pár stovek metrů kabelu nezbytného pro šíření mobilního signálu v tunelech položili technici v noci z 23. na 24. listopadu (viz Toto v metru neuvidíte. Ale můžete díky tomu používat mobil i v tunelu).

Pokrytí metra mobilním signálem není nicméně kompletní, výjimkou totiž zůstává stanice Jiřího z Poděbrad na trase A. DPP v ní buduje výtahy a čeká ji kompletní revitalizace. Až v rámci ní bude tato stanice pokryta vysokorychlostním mobilním signálem.

Práce na pokrývání pražského metra mobilním signálem byly započaty v roce 2015. Na zavedení vysokorychlostní mobilní sítě do pražského metra pak operátoři spolupracují od roku 2018, kdy dozorčí rada DPP schválila smlouvu s konsorciem na dvacet let. Za prvních deset let operátoři vyplatí DPP 120 milionů korun (viz Volání a data v pražském metru? Trochu letos, kompletně za čtyři roky).

Celkové náklady projektu pokrytí pražského metra vysokorychlostním mobilním signálem činí víc než půl miliardy korun, jde čistě o investiční náklady konsorcia operátorů a společnosti CETIN. Práce měly podle původního plánu probíhat až do konce roku 2022.

„I přes dopady pandemie covidu-19 se pokrývání pražského metra vysokorychlostním mobilním signálem LTE podařilo urychlit o jeden rok,“ uvedl DPP.

Koronavirová opatření se totiž promítla i do nižšího vytížení prostředků městské hromadné dopravy. V souvislosti se zákazem nočního vycházení byl začátkem loňského listopadu zkrácen i provoz denních linek, poslední denní spoje tak vyjely již po 22. hodině namísto o půlnoci. Práce na výstavbě LTE sítě, které probíhaly výhradně během pravidelných nočních výluk metra trvajících přibližně tři hodiny, díky tomu mohly trvat déle než obvykle.

Zavedení mobilního signálu do pražského metra si podle informací dopravního podniku vyžádalo instalaci téměř 114 km vyzařovacího kabelu, který v tunelech drží více než 114 tisíc úchytek, a dalších více než 120 km kabeláže pro antény a propojky do tunelů, téměř 1 200 antén a přes 2,5 tisíce pasivní prvků (DC bloky, splittery, tappery, couplery, MBC1 konvertory apod. ). Mobilní signál je tak cestujícím dostupný kdekoliv na nástupištích, v přestupních chodbách, ve vestibulech i v eskalátorových či traťových tunelech.

Kromě LTE začali operátoři do metra zavádět i 5G signál. V současnosti je jím pokryta většina stanic (56 z 61). Kromě výše zmíněné stanice Jiřího z Poděbrad schází na trase A v úseku Bořislavka – Nemocnice Motol. V tomto úseku 5G technologii operátoři plánují doinstalovat v průběhu prvního čtvrtletí 2022.

Zajímavá fakta: 25 – počet projektantů, kteří na celém projektu pokrývání pražského metra vysokorychlostním mobilním signálem pracovali

200 – počet montážníků a dělníků, rozděleni byli do pracovních čet o cca osmi až deseti lidech

6 – na tolika místech v metru se pracovalo stejnou chvíli

9 – nejnižší počet antén instalovaných ve stanici (Pražského povstání)

36 – nejvyšší počet antén instalovaných ve stanici (Můstek)

425 – tolik metrů měří nejkratší (nejjednodušší) vyzařovacím kabelem pokrývaný úsek tunelu (Muzeum – Hlavní nádraží)

2 748 – tolik metrů měří nejdelší (nejsložitější) vyzařovacím kabelem pokrývaný úsek tunelu (Nádraží Holešovice – Kobylisy) nejjednodušší stanice na pokrytí – I. P. Pavlova

nejsložitější stanice na pokrytí – Hlavní nádraží (z důvodu vysokých stropů a rozděleného nástupiště)

hlavní projektový manažer Martin Štébl z T-Mobile Czech Republic v průběhu instalací nachodil po stanicích a tunelech přes 700 km

Instalace posledních stovek metrů vyzařovacího kabelu v tunelu metra: