Hotovo, hlásí operátoři. Pražské metro je pokryto 5G signálem

O pokrytí posledního úseku na trase A informovala v úterý 5. dubna na Twitteru společnost CETIN, která pokrytí stanic zajistila ve spolupráci se všemi třemi mobilními operátory a pražským dopravním podnikem (DPP). Kompletní pokrytí pomalejším signálem LTE v celém metru funguje od konce loňského roku (více viz Toto v metru neuvidíte. Ale můžete díky tomu používat mobil i v tunelu).

CETIN @CETINCZ 5G už je v celém metru! Právě jsme spustili signál i v posledním úseku Dejvická – Nemocnice Motol. Všechno ve spolupráci s @Vodafone_CZ , @O2_CZ , @TMobile_CZE a @DPPOficialni . Tak si jízdu i s rychlým internetem užijte! https://t.co/2APUwHl0Vq

Rychlý mobilní internet nyní není pouze ve stanici Jiřího z Poděbrad, kde DPP buduje výtahy a v dalších letech ji opraví celou. Signál LTE i 5G se do ní dostane až po dokončení stavebních prací.

Dozorčí rada DPP v roce 2018 schválila smlouvu s konsorciem operátorů, a to na 20 let, kdy za prvních deset let operátoři vyplatí DPP 120 milionů korun (více viz Volání a data v pražském metru? Trochu letos, kompletně za čtyři roky). Náklady na pokrytí metra byly podle prosincových informací operátorů více než půl miliardy korun. Plánovaná nová linka D by se měla pokrývat signálem už při výstavbě.

První stanice a přilehlé tunely se pokrytí 5G signálem dočkaly začátkem října 2020, kdy Vodafone nasadil technologii Dynamic Spectrum Sharing (DSS) umožňující dynamické sdílení frekvencí mezi 4G a 5G (více viz Na toto zařízení se v metru podívat nemůžete. Zařídí vám internet). O pokrytí metra 5G sítí vzápětí informoval i T-Mobile, O2 s instalací potřebné technologie začalo v prosinci 2020 (více viz O2 pokryje metro 5G signálem. Do konce roku bude v desítkách stanic).