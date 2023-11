Loni informovali o dokončení pokrytí metra signálem 5G, reálně to je až teď

Zatímco společnost Cetin již loni v dubnu informovala o pokrytí posledního části metra, tedy úseku mezi stanicemi Dejvická a Nemocnice Motol na trase A, tak kompletního pokrytí se síť pražské podzemky dočkala fakticky až ve čtvrtek 2. listopadu zpřístupněním opravené stanice Jiřího z Poděbrad. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) ji uzavřel v lednu kvůli její kompletní rekonstrukci a související výstavbě výtahů.

Konsorcium operátorů (O2, T-Mobile, Vodafone) a společnosti Cetin již dopředu počítalo, že signál LTE i 5G do této stanice dostane až po dokončení stavebních prací. Ve stanici proběhla výměna kabeláže, byly instalovány nové technologie a došlo k propojení rozvodu s vyřazovacími kabely v tunelovém úseku. Zároveň byl navýšen i počet antén na stávajících šestnáct.

V současnosti je tak vysokorychlostním internetem pokryto celé pražské metro, tedy všech 61 stanic. Je první podzemní dráhou v Evropě pokrývanou 5G signálem. Operátory investice přišla na více než půl miliardy korun. Pokrytím poslední stávající stanice nicméně práce operátorů nekončí.

„Spolu s ostatními operátory pokračujeme ve spolupráci s DPP, kde jsme v rámci projektování dokumentace výstavby nového úseku metra D již zapracovali technologie a anténní systémy. Výstavba pokrytí nových úseků tak bude probíhat současně s výstavbou stanic,“ uvedl ředitel technologií a IT společností T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom Vladan Pekovič.

Podle vedoucího plánování rádiové sítě Vodafonu Jana Žbánka bylo třeba překonat řadu technických výzev, a to jak během fáze projektování, tak výstavby. „Získané zkušenosti v budoucnu aplikujeme například při pokrývání nové trasy metra D, ale také dalších projektech, které nejen Pražanům zlepšují každodenní život,“ dodal.

„Dneškem se završuje jeden z nejvýznamnějších společných investičních projektů tří největších českých mobilních operátorů. Díky němu mají Pražané pokrytí všech stanic metra nejrychlejším mobilním internetem, který jim umožní být online, poslouchat hudbu nebo třeba sledovat oblíbené pořady v průběhu celé cesty do zaměstnání, školy či za zábavou,“ doplnil Tomáš Prokopík, který v O2 Czech Republic zodpovídá za strategické plánování sítí.

„Díky vyšším rychlostem i kapacitě připojení se opět zvýší komfort z cestování pro Pražany i pro návštěvníky,“ dodal ředitel rozvoje a údržby sítí společnosti Cetin Josef Slovák.

Smlouvu s konsorciem operátorů na 20 let schválila dozorčí rada DPP v roce 2018, kdy za prvních deset let operátoři vyplatí DPP 120 milionů korun (více viz Volání a data v pražském metru? Trochu letos, kompletně za čtyři roky). Náklady na pokrytí metra byly podle prosincových informací operátorů více než půl miliardy korun. Plánovaná nová linka D by se měla pokrývat signálem už při výstavbě.

První stanice a přilehlé tunely se pokrytí 5G signálem dočkaly začátkem října 2020, kdy Vodafone nasadil technologii Dynamic Spectrum Sharing (DSS) umožňující dynamické sdílení frekvencí mezi 4G a 5G (více viz Na toto zařízení se v metru podívat nemůžete. Zařídí vám internet). O pokrytí metra 5G sítí vzápětí informoval i T-Mobile, O2 s instalací potřebné technologie začalo v prosinci 2020 (více viz O2 pokryje metro 5G signálem. Do konce roku bude v desítkách stanic).