Pokrýt území mobilním signálem vypadá sice jako snadný úkol, ale operátoři při tom stojí před řadou překážek. Pomineme-li ty administrativního charakteru, tak podmínky si kladou i ochránci přírody, památkáři, úřady či majitelé objektů. A tak operátoři hledají rozličná řešení, aby vůbec mohl vysílač na daném místě stát. Nedivte se tedy, pokud třeba v lese narazíte na podivný strom.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Důvod pro netradičně pojatá řešení je stejný: vysílač operátora nesmí hyzdit krajinu, respektive objekt. Jedno už z poměrně rozšířených řešení představuje výstavba falešné borovice. Tímto elegantním řešením, které téměř dokonale splývá s okolím, se chlubí T-Mobile. Takto řešené vysílače, sdílené s O2, se nacházejí ve více lokalitách.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Namátkou například v katastrech středočeských obcí Malé Kyšice, Hostim, Milý, Krupá či Zavidov. Antény se nacházejí skryté vysoko v koruně falešné borovice.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Že jde o falešný strom, prozradí dvířka v jeho „kmeni“. A také v jeho těsné blízkosti stojící malá chaloupka coby technologické zázemí.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
U jedné takové falešné borovice jsme mohli prozkoumat i složení falešných větví. Musí být vyrobené z materiálů, které neovlivňují šíření signálu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Falešné borovice jsou nejzajímavějším řešením, nicméně tím nečastějším, které se kvůli splnění podmínek památkárů využívá především ve městech, je "výstavba" falešných komínů. Nenarušují vzhled budovy, při pohledu z ulice působí jako skutečné. Jenže zdání klame…
Autor: Vodafone
Třeba na nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského pod pražským Petřínem mají T-Mobile a Vodafone antény ukryté za falešnou "obezdívkou" skutečného komínu.
Autor: T-Mobile
Při tomto pohledu je sice patrné, že maskování antén neodpovídá odstínu pálených cihel skutečného komínu, nicméně "obezdívka" ráz zdejší zástavby nikterak výrazně nenarušuje.
Autor: Vodafone
I na budově Českého báňského úřadu v pražské Kozí ulici se nachází antény. Že žádné nevidíte? Nepletete se, i zde se totiž maskují jako komín. Poznáte ovšem, který z nich to je?
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zde ještě důkaz, že jde skutečně o maskování operátorských antén.
Autor: Martin Roubíček
Jsou však i místa, kde lze naplno využít původní komíny, které už dávno neslouží původnímu účelu. Využívají se tak třeba pro vzduchotechniku či pro účely právě operátorů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Takové řešení ovšem není pro klaustrofobiky – u antén umístěných v tělesech původních komínů jsou totiž zhoršené podmínky pro případné servisní zásahy.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
I na této fotce jsme zachytíli jeden ze způsobů, jak může operátor zamaskovat své antény. Že nevidíte nic neobvyklého?
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Tento snímek oproti předchozímu, kde jsme si díky teleobjektivu pohráli s perspektivou, prozrazuje více. Tyto falešné komíny se nacházejí na jednom z panelových domů v pražských Vokovicích.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Uznejte sami: napadlo by vás při pohledu z ulice, že se díváte na maskované antény T-Mobilu? Podobně netradičních řešení jen po Praze najdete celou řadu…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Třeba na střeše jednoho z domů na pražském Senovážném náměstí zaujmou dva kovové kříže. Ani v tomto případě nejde o původní součást střechy.
Autor: Vodafone
Tyto "ozdobné" kříže jsou totiž ve skutečnosti schránkou maskující antény Vodafonu.
Autor: Martin Roubíček
Měřící technika? Vesmírný modul? Ani jedno, i takto Vodafone maskuje antény...
Autor: Vodafone
...a mikrovlnná pojítka. A to u pražského Václavského náměstí.
Autor: Vodafone
Toto maskování se nachází na budově obchodního domu Baťa a lze jej zpozorovat ze strany Jungmannova náměstí. Maskování zde tvoří laminátové skruže evokující výdechy ventilace.
Autor: Vodafone
Další netradiční řešení, které je však veřejnosti skryté. Nachází se v nepřístupném dvorku Arcibiskupského paláce. Ano, díváte na maskovanou anténu, v tomto případě operátora O2.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Skrývá se v trychtýři měděného okapu, vysílá přes otvor v něm. Další zajímavostí této antény je, že má v sobě zabudován Combiner pro rozdělení signálu na low band a mid band. Takové antény se v Praze nacházejí pouze dvě.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na tomto snímku se díváme na palác ARA na rohu ulic Perlová a 28. října, jehož dominantou jsou kromě bohatého prosklení i hodiny. Proč je zmiňujeme?
Autor: Vodafone
Právě do hodin totiž Vodafone důmyslně schoval svou anténu. Při pohledu z ulice se skrývá za ciferníkem.
Autor: Vodafone
Přístup k anténě mají technici operátora ze zadní strany hodin z ochozu.
Autor: Vodafone
Dalším z řady míst v Praze, kde skryl Vodafone antény před zraky chodců, je třeba administrativní budova City Element v ulici Na Strži.
Autor: Vodafone
Schované jsou totiž za žaluziemi, které tvoří architektonický prvek budovy. Z ulice nejsou vůbec patrné.
Autor: Vodafone
Mobilní signál se šíří i z ikonického pražského hotelu stojícího na rozhraní Žižkova, Vinohrad a Strašnic. Z ulice přitom nic, co by to prozrazovalo, nepostřehnete.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Antény Vodafonu se zde totiž ukrývají pod jednou z kupolí stavby, která si kvůli architektonickému pojetí i barvě fasády vysloužila nelichotivou přezdívku růžový dortík.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Výhodou městské zástavby je, že nabízí řadu možností, jak se vypořádat s požadavky památkářů. Mimo města je to ovšem horší, málokterá obec si nechá ve svém katastru postavit nevzhlednou kovovou konstrukci coby nosič operátorských antén. A tak se pro jejich osazení využívají i historické objekty, jako například zámek Skalka.
Autor: Vodafone
Nachází se ve Vlastislavi na Litoměřicku. Jediné, co přítomnost vysílače Vodafonu prozrazuje, jsou antény, které jsou nainstalovány místo dvou krajních jímacích tyčí hromosvodů.
Autor: Vodafone
Kromě toho muselo být ve střeše vybouráno a ze dřeva vyrobeno takzvané volské oko.
Autor: Vodafone
Pod střechou se pak nachází mikrovlnné pojítko.
Autor: Vodafone
Jednu z největších zvláštností lze objevit v "repertoáru" T-Mobilu. Jde o falešnou kazatelnu, tedy uzavřenou obdobu posedu. Nachází se poblíž obce Bystré u Frýdlantu nad Ostravicí.
Autor: T-Mobile
Pro operátorské účely lze využít například i uměle vybudované stezky, které se tyčí vysoko nad okolní porost. Jednou z nich je třeba stezka v oblacích nacházející se nad Dolní Moravou.
Autor: Vodafone
Antény Vodafonu jsou instalovány na vrcholu jedné ze tří nosných konstrukcí.
Autor: Vodafone
Ovšem technické "zázemí" se nachází už u základů rozhledny.
Autor: Vodafone
Když jsme u těch stojících konstrukcí, tak operátoři v některých lokalitách využívají nezvykle i stožáry velmi vysokého napětí (VVN). Tento se nachází v katastru obce Zvole nedaleko Prahy.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Takové řešení se využívá v lokalitách, kde pro potřeby definovaného pokrytí nelze postavit stožár – jde o CHKO či jinak nevhodné území.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Předpokladem pro co nejlepší šíření mobilního signálu je umístění antén nad okolní zástavbu. Využívají se tak nejen vysoké domy, ale třeba i historické věže. Zde je maskování na místě.
Autor: CETIN
Příkladem jsou antény Cetinu na radniční věži ve Znojmě. Nejen že jsou rozmístěny symetricky, ale barevně ladí s dřevěným ochozem.
Autor: CETIN
Alternativou je umístění antén do útrob věže. Takové řešení Cetin zvolil třeba u kostela v Rokytnici na Přerovsku.
Autor: CETIN
Zde se antény nacházejí za dřevěnými žaluziemi kostelní věže. Podobně řešených „bétéesek“ je po republice nespočet, často ani nemáte šanci postřehnout, že v té či oné věži jsou antény operátorů.
Autor: CETIN
Ovšem třeba u této stavby na pražských Vinohradech lze antény za okny spatřit.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jde o vodárenskou věž z roku 1882, která byla po vyřazení z provozu v 60. letech minulého století přestavěna na bytové jednotky a poslední patro využívá T-Mobile.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Také střecha olomouckého Arcibiskupského kněžského semináře je osazena anténami, ač to tak na první pohled nepůsobí. Ty dvě nápadně masivnější špice jsou maskované antény Cetinu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Paradoxem je, že zatímco v tomto případě jsou antény maskované coby ozdobný prvek…
Autor: CETIN
…tak v lucerničce věže přiléhajícího kostela sv. Michala jsou antény Vodafonu instalované „natvrdo“. Maskují se alespoň díky shodnému nátěru.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Takové řešení je poměrně obvyklé, zde antény Cetinu díky shodnému nátěru téměř splývají s kostelní věží.
Autor: CETIN
Jde o věž dnes už opraveného barokního kostela Navštívení Panny Marie v Hejnicích.
Autor: CETIN
Stejným způsobem vyřešila infrastrukturní společnost, která vznikla oddělením od O2, instalaci antén v Choustníkově Hradišti.
Autor: CETIN
Nacházejí se na věži místního kostela Povýšení svatého Kříže, s níž jsou barevně sladěné.
Autor: CETIN
Antény operátorů se nenacházejí pouze ve volném prostoru, jsou rozmístěné třeba i po nákupních centrech. Anebo uvnitř administrativních budov. Příkladem je třeba budova Nile House v pražském Karlíně.
Autor: Vodafone
Abyste zdejší anténu Vodafonu sloužící i k pokrytí sousedních budov zahlédli, pak musíte zvednout pohled k prosklené střeše dvorany.
Autor: Vodafone
Nejlépe viditelná je však ze střechy, takto ji ovšem vidí vesměs jen servisní technici operátora, respektive správa budovy.
Autor: Vodafone
Dalším netradičním místem, které pro instalaci antény Vodafone zvolil, je reklamní poutač nákupního centra v pražských Štěrboholech.
Autor: Vodafone
Antény se nacházejí až na jeho vrcholu a působí jako jeho součást. Nevzhledná kabeláž je přitom vedena vnitřkem konstrukce.
Autor: Vodafone
Tento stožár na pražském Vypichu, okolo něhož projedou denně tisíce vozů a řidiči ho vnímají „jen“ jako lampu veřejného osvětlení, je ve skutečnosti stožár nesoucí anténu T-Mobilu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Za zmínku stojí i další způsob, jak lze do některých oblastí dostat mobilní signál. Někde operátoři kvůli tomu vybudovali z vlastních prostředků rozhledny. Podobných staveb je po republice celá řada. Ta na snímku se nachází na Nymbursku v katastru obce Hrubý Jeseník.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ještě se vrátíme k maskování vysílačů do podoby vzrostlého stromu. Zdaleka totiž nejde o výsadu tuzemských operátorů. Takové košaté umělé borovice stavějí třeba operátoři v Americe. Jedna z nich stojí na zahradě domu v kalifornském Agua Dolce.
Autor: Profimedia.cz
Kromě falešných borovic můžete ovšem v USA narazit i na falešné palmy, jako je tato v kalifornském Los Angeles.
Autor: Profimedia.cz
V Tucsonu pak operátoři své vysílače maskují jako kaktus svícnovitý, lidově zvaný saguaro. Tento druh gigantického kaktusu, který je státním symbolem Arizony, dorůstá ve své domovině do výšky okolo 18 metrů.
Autor: Profimedia.cz