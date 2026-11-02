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Vidíte strom, vidíte komín. Ale pozor, zdání klame

Lukáš Hron
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Základnová stanice a vysílač maskovaný jako borovice u obce Zavidov Maskované antény mobilních operátorů Základnová stanice a vysílač maskovaný jako borovice u obce Zavidov Základnová stanice a vysílač maskovaný jako borovice u obce Zavidov Základnová stanice a vysílač maskovaný jako borovice u obce Zavidov maskované vysílače operátorů maskované vysílače operátorů maskované vysílače operátorů Maskované antény mobilních operátorů Maskované antény mobilních operátorů Maskované antény mobilních operátorů Maskované antény mobilních operátorů
Pokrýt území mobilním signálem vypadá sice jako snadný úkol, ale operátoři při tom stojí před řadou překážek. Pomineme-li ty administrativního charakteru, tak podmínky si kladou i ochránci přírody, památkáři, úřady či majitelé objektů. A tak operátoři hledají rozličná řešení, aby vůbec mohl vysílač na daném místě stát. Nedivte se tedy, pokud třeba v lese narazíte na podivný strom.

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Vidíte strom, vidíte komín. Ale pozor, zdání klame

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