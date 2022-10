Toto jsou levné tarify operátorů. U těch nejlevnějších se musíte hlídat

Základní tarif T-Mobilu (1 GB Plus) vyjde nově na 510 korun. Je tedy ve srovnání s jeho předchozí podobou o deset korun dražší. Má však oproti ní jednu výhodu: operátor zákazníky (a to bez ohledu na jimi zvolený tarif) vpustí do své 5G sítě. Nic ho to nestojí, nicméně pro zákazníky to má přínos, v jejich očích tak lze ospravedlnit zdražení.

V současnosti u T-Mobilu levnější tarif než 1 GB Plus nepořídíte a podle všeho ani žádný levnější jeho zákazníci časem využívat již nebudou: operátor totiž informoval, že na nové tarify převede všechny své stávající zákazníky. A to mimo jiné kvůli zjednodušení a zefektivnění svého vnitřního fungování.

S tarifem 1 GB Plus získá zákazník T-Mobilu neomezené hovory i SMS a k tomu, jak už jeho název napovídá, jeden gigabajt mobilních dat. Navíc se nemusí obávat, že by po vyčerpání dat tarifu zůstali do konce zúčtovacího období na suchu. Součástí všech tarifů s FUP, tedy i zmíněného základního, je služba Pořád online. Zákazníci díky ní mohou omezenou rychlostí surfovat i po vyčerpání základních dat svého tarifu. Nic podobného konkurence nenabízí. Zato jde do boje cenou.

Tedy ne, že by tak reagovala na nové tarify T-Mobilu, extra levné tarify má v nabídce dlouho. Konkrétně je řeč o Vodafonu a dvojici jeho nejlevnějších tarifů, Start 130 a Start 250. Nižší tarif vyjde na 299 korun, vyšší je pak o stokorunu dražší. Start 130 stejně jako 1 GB Plus od T-Mobilu obsahuje 1 GB dat, je přitom o 211 korun levnější. Příznivější cena je dána faktem, že tarif Vodafonu kromě zmíněné datové porce obsahuje navíc už jen omezený počet volných jednotek na volání.

A to konkrétně 130 minut. Každá minuta provolaná nad rámec volných jednotek pak stojí 3,49 Kč. Reálná měsíční útrata tak může velmi snadno narůst a z na první pohled cenově výhodného tarifu může být noční můra pro peněženku či účet. A to nejen kvůli „nadměrnému“ volání, do výše celkové útraty se propíše totiž i každá odeslaná textovka: jedna SMS vyjde na 1,51 Kč. Vše uvedené platí i pro vyšší tarif Start 250 s tím rozdílem, že je o něco štědřejší, co se volných minut týče: nabídne 250 volných jednotek.

V případě O2 vyjde jeho nejlevnější tarif na 549 korun. To je na první pohled více, než žádá konkurence. Prakticky je však levnější. Tarif Free+ Modrý totiž kromě neomezeného volání a neomezených SMS obsahuje ještě 3 GB mobilních dat. Tedy třikrát více, než u svých základních tarifů dávají konkurenční operátoři. T-Mobile sice ve své aktuální nabídce srovnatelný tarif již nemá, nicméně se dá velmi snadno spočítat, kolik by v jeho případě 3GB nabídka nyní stála.

U předchozí tarifní nabídky totiž platilo, že za každý jeden gigabajt navíc oproti nižšímu tarifu se připlácí navrch 25 korun (neomezený tarif s 3 GB dat vyšel na 550 korun). Teoreticky to platí i nyní, byť se najdou výjimky (za 5GB tarif se oproti 4GB připlácí 35 korun, zatímco příplatek u 10GB oproti nižšímu 7GB tarifu činí jen 50 korun). Aktuálně by tak u T-Mobilu tarif s 3 GB dat vyšel na 560 korun (cena nižšího tarifu s 2 GB dat činí 535 Kč).

Z pohledu ceny a v tarifu obsažených běžných služeb má tedy O2 výhodnější nabídku než T-Mobile. Ten by však i u tohoto hypotetického tarifu patrně kontroval již výše zmíněnou službou Pořád online. O2 si nechá za obnovu datového objemu zaplatit, a sice 249 Kč. Za tuto sumu má zákazník k dispozici další 2 GB dat. Stejně jako T-Mobile i O2 vpouští zákazníky do své 5G sítě s jakýmkoli tarifem.