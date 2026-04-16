Mobilní data hýbou světem. Tedy aspoň tím mobilním. S nadsázkou by se dalo říct, že kdo nemá data, ten jako by nebyl. Tedy ono nemít dnes mobilní data ve skutečnosti ani nejde, jsou součástí každého mobilního tarifu. Ne všichni zákazníci však potřebují tak štědrou porci, potažmo neomezená data. Vystačí si s málem a očekávají i tomu adekvátní výši paušálu. Nabídka pro ně se však spíš choulí ve stínu tarifního mainstreamu. Tedy pokud vůbec nějaká je.
Například Vodafone, který dlouhodobě prosazuje datově neomezené tarify, nabízí i dva tarify s omezenými daty. A to konkrétně s 5 GB (sLimitem S) a 12 GB (sLimitem M). Ovšem i za ten datově střídmější si řekne o pětistovku měsíčně (499 Kč). Nicméně v ceně má zákazník i neomezené hovory a SMS. Pokud ovšem sleví ze svých nároků, může se dostat na ještě nižší cenu.