Tučný účet za koronavirová opatření. Operátory vyšla na více než miliardu

Výkonný ředitel APMS Jiří Grund připomněl, že přesun velké části české ekonomiky do online prostředí by bez konektivity a služeb poskytovaných operátory vůbec nebyl možný. „Pomoc, kterou operátoři poskytli veřejnosti i státu v posledních třech týdnech, přesáhla hodnotu jedné miliardy korun,“ uvedl s tím, že operátoři kvůli udržení kvality připojení budou muset v následujících měsících významně investovat do svých sítí.

Digitalizace státu a online komunikace s občany včetně podnikatelů a živnostníků je podle náměstka ministra průmyslu Petra Očka naprosto klíčová.

„Za nouzového stavu vyvolaného pandemií koronaviru je hodně vidět, že ti, co byli na online svět připraveni, mají ve srovnání s ostatními významnou výhodu,“ uvedl s tím, že dobré je, že i stát drží tempo, jak podle něj ukazuje spuštěný inteligentní formulář pro vyřizování „ošetřovného“ OSVČ či novela zákona o elektronických komunikacích (více viz Štve vás operátor? Ode dneška se ho zbavíte rychleji a zdarma).

„Je přitom třeba říct, že se za poslední rok komunikace s operátory hodně pozitivně posunula,“ dodal Očko.



Telekomunikační firmy se na jednání zavázaly, že budou dál zajišťovat fungování sítí a služeb kritické infrastruktury státu v době krize. Operátoři operativně posilují kapacity sítí tak, aby zajistili jejich bezpečný provoz. Dalším pilířem podpory Česka je aktivní pomoc operátorů tam, kde mohou přispět ke zpomalení šíření nákazy nebo k vyrovnání se s následky současných omezení, jako je například práce z domova. Firmy například významně a zdarma rozšířily nabídku služeb pro zákazníky k usnadnění následků tíživého stavu.



„Jsme připraveni udržet funkčnost sítí a služeb, maximálně pomáhat v boji proti pandemii a jejím dopadům a v neposlední řadě pomoci každému zákazníkovi najít nejlepší řešení pro jeho aktuální potřeby. Všechna uvedená opatření budeme průběžně aktualizovat tak, aby co nejlépe reflektovala potřeby těch zákazníků, kteří se dostali do tíživé ekonomické situace,“ uvedl výkonný ředitel asociace Jiří Grund.