Nacházíte se v rizikové oblasti, informují kvůli koronaviru operátoři v SMS

Se žádostí o zajištění součinnosti při informování českých občanů nacházejících se v postižených oblastech nákazy koronaviru Covid-19 se na Asociaci provozovatelů mobilních sítí obrátil ministr zdravotnictvím Adam Vojtěch už v pátek 28. února. Tentýž den večer pak operátoři O2, Vodafone a T-Mobile rozeslali všem českým občanům nacházejícím se aktuálně v Číně, Hongkongu, Íránu, Japonsku, Singapuru, Jižní Koreji a Itálii informační SMS.

Její příjemce se podle sdělení má řídit pokyny daného státu a českého ministerstva zdravotnictví. V případě pobytu v Itálii pak SMS obsahuje také doplňující informaci s aktuálním výčtem koronavirem zasažených oblastí. Příjemce takové textovky pak ministerstvo vyzývá, aby v případě návratu do Česka kontaktoval svého lékaře či případně krajskou hygienickou stanici. Důrazně v něm podotýká, že nemá přímo navštěvovat ordinaci či nemocnici.

Operátoři by měli být i nadále v kontaktu s ministerstvem zdravotnictví a na týdenní bázi dostávat zadání, do kterých zemí mají svým klientům varování před možnou nákazou posílat. O minulém víkendu takto rozeslali přibližně

25 400 SMS, a to zejména právě do Itálie.

Cizinci přijíždějící do Česka zatím podobnou SMS od českých orgánů nicméně dostávat nebudou. Tu by jim musel poslat jejich domácí operátor, podobně jako to dělají čeští operátoři Čechům v zahraničí.

V Česku je aktuálně pět potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru. Šestý případ nákazy není oficiálně potvrzen, ženu z Prahy totiž testovala soukromá laboratoř.