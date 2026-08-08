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Obešli jsme ikonický vysílač na Ještědu. 48 metrů vysoko po nepřístupném ochozu

Lukáš Hron
  8:01
Pojďte s námi na videoprocházku po běžně nepřístupných prostorách ikonického vysílače na Ještědu. Tento téměř 100 metrů vysoký jednodílný rotační hyperboloid, v němž se nacházejí i hotel a restaurace, jsme obešli ve výšce téměř 48,5 metru nad jeho základovou deskou. Poslední z jeho ochozů nám zůstal již zapovězen, do špičky se smí, jen když je vysílač vypnutý.

Ikonická stavba na vrcholku Ještědu slouží i potřebám mobilních operátorů. Svou základnovou stanici zde má třeba Vodafone. Právě s jeho zástupci jsme stavbu nad Libercem kombinující horský hotel s televizním vysílačem navštívili. Autorem vysílače, který zkraje letošního roku Liberecký kraj odkoupil od Českých Radiokomunikací, je Karel Hubáček, jeden z nejvýznamnějších českých architektů poválečného období.

Co víte o Ještědu?

„Ta prvotní představa ze mě vytryskla. Věděl jsem, že musím prodloužit horu. A dát vysílači tvar kuželu, aby se po něm smýkaly větry,“ vzpomněl jednou Hubáček. Elegantní kuželovitý tvar podobný raketě mu v roce 1969 vynesl prestižní Cenu Augusta Perreta od Mezinárodní unie architektů.

Fotoreportáž z vysílače na Ještědu si můžete připomenout zde:

Zná ho každý, ale už ne tyto ukryté věci. Podívejte se na ikonický Ještěd
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