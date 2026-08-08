Ikonická stavba na vrcholku Ještědu slouží i potřebám mobilních operátorů. Svou základnovou stanici zde má třeba Vodafone. Právě s jeho zástupci jsme stavbu nad Libercem kombinující horský hotel s televizním vysílačem navštívili. Autorem vysílače, který zkraje letošního roku Liberecký kraj odkoupil od Českých Radiokomunikací, je Karel Hubáček, jeden z nejvýznamnějších českých architektů poválečného období.
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Co víte o Ještědu?
„Ta prvotní představa ze mě vytryskla. Věděl jsem, že musím prodloužit horu. A dát vysílači tvar kuželu, aby se po něm smýkaly větry,“ vzpomněl jednou Hubáček. Elegantní kuželovitý tvar podobný raketě mu v roce 1969 vynesl prestižní Cenu Augusta Perreta od Mezinárodní unie architektů.
Fotoreportáž z vysílače na Ještědu si můžete připomenout zde:
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Zná ho každý, ale už ne tyto ukryté věci. Podívejte se na ikonický Ještěd