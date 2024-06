O jednostranné změně tarifu musí operátor informovat. Včas a srozumitelně

„Operátor má právo tuto změnu učinit, pokud tak bylo ujednáno a jestliže v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem informoval účastníka o veškerých změnách smluvních podmínek,“ připomíná ČTÚ v květnové monitorovací zprávě s tím, že tak musí učinit nejpozději jeden měsíc (a nejdříve tři měsíce) před nabytím účinnosti změny smlouvy.

Mimo to má operátor povinnost zákazníka informovat také o jeho právu vypovědět závazek ze smlouvy, pokud s novými podmínkami nesouhlasí. A to aniž by mu vznikly jakékoli další náklady.

Podle §63 odst. 10 zákona o elektronických komunikacích jsou operátoři povinni spotřebitele o takové změně informovat způsobem, který si zvolil pro zasílání vyúčtování. Tedy v písemné, nebo elektronické podobě. Informaci o chystané jednostranné změně smluvních podmínek se tak zákazník dozví právě z měsíčního vyúčtování. Ne vždy je však taková informace dobře viditelná a i když zákazník do svého vyúčtování pravidelně nahlíží, může ji přehlédnout.

Zákon podle úřadu bohužel neuvádí žádné bližší podrobnosti ohledně splnění požadavku na poskytování informací o předmětné změně v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem.

Takto důležité sdělení by mělo být dobře vidět

„ČTÚ svojí výkladovou praxí dlouhodobě apeluje na to, aby informace o avizované změně byly operátory prezentovány takovým způsobem, který bude ze strany spotřebitelů zcela jasně zaznamenatelný,“ uvedl úřad v monitorovací zprávě.

Vítané je tak podle něj takové grafické zpracování dané informace, které nenechá zákazníky na pochybách, že jde o zásadní sdělení, kterému mají věnovat pozornost. Neméně důležitý je podle ČTÚ také obsah takového sdělení.

„Zákazníci by měli získat jednoznačné informace o tom, jaká konkrétní služba bude operátorem měněna a jaké nové podmínky se na ně budou vztahovat,“ upřesnil.

V případě, že se mění stávající tarif, by měli zákazníci mít k dispozici veškeré informace o datu změny, podmínkách nového tarifu a výši ceny, která bude účtována za nově aktivovanou službu.

„Tyto informace by měly být poskytnuty tak, aby se zákazníci již v rámci obdrženého oznámení seznámili se všemi zásadními podmínkami,“ uvedl ČTÚ, podle kterého nelze akceptovat kupříkladu zaslání pouhého odkazu na webové stránky operátora či poskytnutí neurčitého sdělení, ze kterého není možné seznat konkrétní podmínky chystané změny.

„Sdělení těchto údajů je nezbytné pro to, aby zákazníci mohli zvážit, zda chtějí i za nových podmínek setrvat ve smluvním vztahu s operátorem, či bezplatně vypovědět svůj závazek ze smlouvy,“ doplnil.

Bez finančního postihu, ne však bez úhrady za dotované zařízení

Právo na bezplatné ukončení smlouvy nevzniká pokud: je změna smlouvy výhradně k lepšímu

jde o změny čistě administrativní povahy a s neutrálními dopady

byla smlouva změněna na základě změny právní úpravy

byla smlouva změněna na základě rozhodnutí úřadu

Za předčasné ukončení závazku v případě, že nebude se změnou souhlasit, tedy zákazníkovi žádný finanční postih nehrozí. Musí však počítat s tím, že mu operátor v případě, pokud si u něj pořídil dotované zařízení, může naúčtovat úhradu, rozhodne-li se toto zařízení ponechat.

„Cena však nesmí být vyšší než poměrná část hodnoty tohoto zařízení dohodnutá v okamžiku uzavření smlouvy nebo části ceny za služby, kterou zbývá uhradit do zániku závazku ze smlouvy, podle toho, která z těchto částek je nižší,“ upřesnil úřad.

V případě jakýchkoli pochybností, zda byly operátorem splněny výše popsané podmínky, se mohou zákazníci obrátit s podněty či dotazy na ČTÚ. A to i v případě jakéhokoli dotazu týkajícího se změny jejich dosavadní smlouvy.

Úřad zároveň podotkl, že v případě, kdy operátor splní všechny zákonné požadavky, není oprávněn jakkoli ovlivňovat způsob provedení takové změny, aby vyhověl osobním preferencím jednotlivých zákazníků. Ne vždy se totiž změny smluvních podmínek, a to zejména v případě zdražení služeb, setkají u zákazníků s pochopením.

„Uvedené platí tím spíše, že zákonné ustanovení upravující pravidla jednostranné změny smlouvy vychází z takzvaného Evropského kodexu pro elektronické komunikace a konkrétně v tomto bodě se členské státy od dané úpravy nemohou jakkoliv odchýlit, ani ji upravit ve smyslu přijetí přísnějších či naopak mírnějších pravidel,“ vysvětlil ČTÚ.