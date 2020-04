Místo městského rozhlasu informační SMS. O2 nabízí obcím řešení zdarma

„Informovat občany je v tomto krizovém období jedna z nejdůležitějších úloh měst a obcí. Chceme jim pomoct tím, co umíme nejlépe – rychle a efektivně předávat důležitá sdělení prostřednictvím SMS zpráv přímo do mobilních telefonů, které v této těžké době všichni využíváme snad ještě více než obvykle,“ informoval Ferdinand Kraus z O2 Media.



Společnost O2 proto nástroj Marketlocator.cz nabízí českým obcím a městům bezplatně. Městské úřady prostřednictvím operátora mohou zdarma rozesílat důležité informace občanům. Třeba pro lidi bez internetového připojení může jít o stěžejní zdroj informací. SMS mohou úřady navíc zacílit jen na konkrétní skupinu občanů a oproti městskému rozhlasu mají jistotu, že se informace dostane ke každému, ke komu se dostat má.

„Mnozí obyvatelé si stěžují například na to, že městský rozhlas není dobře slyšet. I proto jsme aktivně přistoupili k řešení v podobě zasílání informací přes SMS. Občané pro to nemusí dělat vůbec nic, nikde se registrovat, a přesto jim informační SMS budou chodit samy na jakýkoliv typ telefonu. Navíc je to pro uživatele i město zcela zdarma,“ uvedl kutnohorský zastupitel Martin Suchánek. Právě Kutná Hora byla iniciátorem možnosti informování občanů pomocí SMS v nouzové situaci a jako první ji také využila.

Bezplatně využívat systém rozesílání hromadných SMS je možné oproti podpisu starosty, primátora či místního krizového výboru a uvedení názvu obce. A to z důvodu, aby obyvatelé měli jistotu, že dostávají ověřené informace.

„Nástroj tak může mimo jiné zabránit šíření falešných zpráv a tlumit tak paniku obyvatel. Veškerá komunikace navíc probíhá v souladu s GDPR, budou tedy osloveni jen ti obyvatelé, kteří operátorovi poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů,“ informovala společnost O2 s tím, že každá obec bude mít k dispozici deset tisíc SMS.

Obce tak dostávají stejnou možnost jako ministerstvo zdravotnictví už v počátku koronavirové epidemie. Hromadné SMS tehdy na jeho popud operátoři rozesílali například lidem vracejícím se ze zahraničí, obyvatele Česka pak jejich prostřednictvím informovali o uzavření obchodů.

Počet osob s covid-19 dle krajů