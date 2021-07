Italský zázrak dál kouzlí. Levná mobilní data jsou ještě levnější

Vstup Iliadu, patřícího do stejnojmenné francouzské skupiny, na italský trh v květnu 2018 způsobil poprask. Neomezený tarif s 30 GB mobilních dat stál totiž bezkonkurenčních 5,99 eura měsíčně, tedy v přepočtu zhruba 155 korun. Dostupný byl však jen pro první milion nejrychlejších zájemců. Právě tak početné zákaznické základny chtěl čtvrtý italský operátor dosáhnout během prvního roku působení. Ovšem jeho snová nabídka mu k dosažení cíle pomohla výrazně dřív.

Původní nabídka byla vyčerpána už na konci července, představen tak byl nový tarif. Obsahoval 40 GB dat a vyšel na 6,99 eura (180 korun). Určený byl pro půl milionu nejrychlejších zájemců. O další dva měsíce později následovala opět nová nabídka, zase pro půl milionu zákazníků: neomezený tarif s 50 GB dat za 7,99 eura, tedy v přepočtu 206 korun (viz Konkurence se vyplácí. Čtvrtý operátor pobláznil Itálii).



Postupem času italský Iliad, který koncem loňského roku měl už víc než 7,2 milionu zákazníků, strategii lehce obměnil. Namísto početního omezení přešel na časově omezené tarifní nabídky. Například loni nabízel od září až do poloviny října neomezený tarif Flash 100. Obsahoval 100 GB dat a výše měsíčního paušálu byla 9,99 eura, tedy podle tehdejšího kurzu 270 korun (viz Pobláznil Itálii, teď chce koupit dvojku na polském mobilním trhu).

Ovšem letos v květnu přišla ještě lákavější časově omezená nabídka: 120 GB dat za cenu tarifu z přelomu loňského léta a podzimu. Tarif Flash 120 byl dostupný do konce června. Nicméně ani s příchodem nového měsíce z nabídky operátora nezmizel, jen změnil název. Nově jej Iliad nabízí jako Giga 120.

Vše ostatní zůstalo beze změny, tedy neomezené hovory i SMS a k tomu 120 GB dat, to vše jen za 9,99 eura, tedy v přepočtu necelých 260 korun. A jako vždy nastálo. Zajímavostí je pak standardní součást tarifů Iliadu, jíž jsou neomezené minuty na mezinárodní hovory na pevné linky do víc než šedesáti destinací. Bezplatně tak lze volat třeba na pevné linky do Číny, Brazílie, Jižní Koreje, Hongkongu, Indie či na Nový Zéland. V případě Aljašky, Havaje, Kanady a USA se volné jednotky vztahují i na volání na mobilní čísla v tamních sítích.

Je však nutné zmínit i méně lákavá specifika nabídky. Jednou je výrazně omezený datový objem dostupný ve státech EU, kde mohou zákazníci Iliadu využít jen 6 GB. Čerpání volných jednotek volání a SMS omezeno není. A pak je tu standardní jednorázový poplatek ve výši 9,99 eura, který si operátor účtuje za aktivaci každé SIM. To je něco, co již čeští zákazníci neznají. Jenže stejně tak neznají ani podobně snové tarifní nabídky.

Pokud se totiž podíváme na aktuální nabídku tuzemských operátorů z pohledu ceny, tak nejlevnější běžně dostupný tarif vychází na 299 korun. Tedy zhruba o čtyřicet korun víc, než stojí datově štědrý tarif Iliadu. Vyšší cena však v případě tarifu Start 130 od Vodafonu neznamená objemnější služby. Právě naopak.

O tom, co nabízí italský tarif, si mohou čeští mobilní uživatelé nechat leda zdát. Tarif Vodafonu totiž za uvedený měsíční paušál obsahuje pouze 130 volných minut a 1 GB dat. Tedy jen zlomek toho, co je za nižší cenu dostupné italským mobilním uživatelům.

V jednom ohledu mají ovšem čeští operátoři oproti Iliadu náskok: v nabídce mají totiž i datově neomezené tarify. Nic takového čtvrtý italský operátor nenabízí. Jenže nějaké srovnání v tomto případě není na místě. Do protiváhy k nabídce Iliadu se dá prakticky postavit už jen co do objemu dat nejštědřejší tarif z datově omezené tarifní nabídky tuzemských operátorů, tedy Free+ Zlatý od O2. Ten obsahuje 60 GB dat, tedy jen polovinu toho, co Iliad nabízí italským uživatelům, navíc výrazně levněji. Tarif O2 totiž vychází na 1 249 korun, tedy téměř na pětinásobek italské ceny.