Tuzemské operátory Češi většinou nevedou, výjimkou byly i ženy

Jose Perdomo Lorenzo a Petr Dvořák. Dva vrcholoví manažeři, kteří v posledních letech vedli dva ze tří tuzemských operátorů. Perdomo Lorenzo šéfoval T-Mobilu, Dvořák Vodafonu. Oba loni dostali možnost povýšit do centrál mateřských společností, tedy jmenovitě německého Deutsche Telekom a britského Vodafonu. Zmínění operátoři tak před koncem roku hledali nové šéfy.

Nástupcem Dvořáka, který až do doby nalezení nového ředitele nadále šéfoval českému Vodafonu i po svém přechodu do Londýna, se od letošního ledna stala někdejší šéfka české a slovenské pobočky Microsoftu Violeta Luca. A žena nakonec zasedne i do čela T-Mobilu, Vladana Pekoviće pověřeného dočasným vedením totiž od června nahradí Melinda Szabó, dosavadní senior viceprezidentka zodpovědná za spotřebitelský segment v evropském Deutsche Telekomu.

Hned dva tuzemské operátory současně tak povedou ženy. To je vůbec poprvé v jejich historii. Neznamená to však, že by ženám byly nejvyšší posty dosud zapovězeny. Pravda, jednomu z tuzemských operátorů žena nikdy nevládla. Zato je v současnosti jediným, jejž vede Čech.