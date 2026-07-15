Fremuth z funkce odejde po devíti letech. Nově bude zodpovědný za rozvoj a využívání umělé inteligence v celé skupině PPF a zároveň za další směřování projektu Unity, který propojuje služby z oblasti telekomunikací, médií a financí do jednoho zákaznického systému. Nadále bude zastávat funkci předsedy představenstva O2 Czech Republic.
Siebenstich působí v O2 od roku 2012 a posledních devět let byl součástí nejužšího vedení společnosti. Jako šéf komerční divize zodpovídal za obchodní strategii, produktové portfolio, marketing a zákaznickou zkušenost napříč všemi segmenty. S Fremuthem se podílel na řízení klíčových změn ve firmě i jejím růstu v posledních letech.
O2 v uplynulých letech prošla významnou proměnou. Od roku 2016 se provozní výkonnost společnosti zvýšila o víc než 50 procent a firma současně posílila své postavení na trhu i rozšířila aktivity do nových oblastí. Společnost dlouhodobě investuje do rozvoje své mobilní infrastruktury a patří mezi technologické lídry na českém trhu.
„Přebírám O2 se skvělým týmem kvalitních a talentovaných profesionálů, kteří stojí za úspěchem i proměnou společnosti v posledních letech. Společně s nimi chci navázat na dosažené výsledky a posunout O2 ještě dál – zejména v oblasti zákaznické zkušenosti, kvality služeb a technologických inovací,“ uvedl Siebenstich.
Vedle tradičních telekomunikačních služeb O2 v současnosti nabízí také ICT služby, kybernetickou bezpečnost, mediální a televizní obsah prostřednictvím služby OnePlay a současně hraje roli při budování propojeného systému služeb ve skupině PPF.
„Vstupujeme do nové fáze, v níž bude umělá inteligence jedním z hlavních motorů další transformace PPF. Stavíme na silných základech, které jsme v posledních letech vytvořili. AI nám umožní dále rozvíjet naše platformy, zlepšovat zákaznickou zkušenost a otevírat nové zdroje růstu. Naší dlouhodobou strategií je budovat silné platformy v oblasti telekomunikací, médií a finančních služeb,“ uvedli generální ředitelé skupiny PPF Kateřina Jirásková a Didier Stoessel.