Mají platit, přitom si prý nic neobjednali. Na pozadí je firma z Malty

Uživatelské podmínky jsou sporné Mluvčí ČOI Jiří Fröhlich poukázal na sporné pasáže uživatelských podmínek: „Z hlediska té samotné fy GameMine se nezdá být v pořádku ta pasáž uživatelských podmínek v bodu 1. c), zejména pak ve spojení s navazující pasáží v bodu 4. b).“ V bodě 1. c) provozovatel informuje, že kliknutím na odkaz potvrzující předplacení služby dotyčný výslovně požaduje okamžité plnění před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy a souhlasí se ztrátou práv na odstoupení od smlouvy. Ve druhém zmíněném bodě se pak společnost odkazuje na ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku, podle něhož prý nemá dotyčný třeba právo odstoupit od smlouvy týkající se dodání digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči dat, což je právě případ služby GameMine. „Pouhé kliknutí na nějaký odkaz ‚Předplatití‘ / ‚Subscribe‘ tu podle právního názoru ČOI nemůže znamenat výslovný souhlas s něčím, co je napsáno jinde (tj. v bodu 1. c) uživatelských podmínek). To ust. § 1837 písm. l) ObčZ vyžaduje, aby spotřebiteli byla tato informace skutečně podána a on s tím takto vědomě vyjádřil svůj souhlas,“ upřesňuje Fröhlich a upozorňuje na klamavou obchodní praktiku: „Zároveň ta pasáž v bodu 4. b uživatelských podmínek vyvolává podezření na klamavou obchodní praktiku, jelikož na straně spotřebitele může vyvolat mylný dojem, že mu právo na odstoupení nesvědčí (ačkoli podmínky pro naplnění výjimky patrně nejsou naplněny, viz výše).“ Nicméně ani při případném prokázání klamavé obchodní praktiky není vyhráno. „Případný postih ze strany ČOI, pokud by se toto prokázalo, ovšem samozřejmě komplikuje okolnost, že jde o subjekt usazený na Maltě,“ podotkl Fröhlich.