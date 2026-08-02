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Díky této funkci lze ze zahraničí volat zdarma. Ale operátoři ji vesměs škrtí

Lukáš Hron
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zatímco při cestách po EU využívá zákazník služby svého operátora stejně jako doma, tak mimo EU je nutné počítat s vyššími, roamingovými sazbami. Jejich výše se navíc v závislosti na zemi liší. Existuje však funkce, která vás starosti o výši útraty v takových destinacích zbaví. Potřebujete vhodné internetové připojení, vhodný smartphone a hlavně toho „správného“ operátora.

Trávíte-li dovolenou v některém z členských států EU, roamingové poplatky vás nemusejí tížit. Díky principu RLAH (princip „roam like at home“ platí od poloviny června 2017) totiž mobilní služby využíváte stejně jako doma – voláte, esemeskujete a datujete bez jakýchkoli příplatků. Využíváte tedy i volné jednotky svého tarifu (vyjma těch určených výhradně do vlastní sítě). Máte-li neomezené hovory, tak i nadále voláte neomezeně. To samé platí v případě neomezených textovek. Jen u mobilních dat operátoři jasně říkají, jaký objem můžete v EU vyčerpat bez obav z příplatku (o datovém limitu informují přímo u tarifů).

Pokud jste se však rozhodli strávit dovolenou v mimounijní destinaci, musíte počítat s tím, že využití mobilních služeb vás vzhledem k poplatkům, které musí operátor za vámi využité služby zaplatit zahraničnímu partnerovi, bude něco stát. A tak třeba v Egyptě, ale i ve stále populárnější Albánii vás minutový hovor může v závislosti na operátorovi vyjít i na něco málo přes 42 korun. Jednou z možností, jak se draze zpoplatněnému hovoru vyhnout, je uskutečnit jej prostřednictvím některé z rozšířených chatovacích aplikací – vzhledem k sazbám za mobilní data mimo EU samozřejmě v době připojení k hotelové wi-fi. Takto volat lze ovšem jen za předpokladu, že protistrana je rovněž uživatelem příslušné aplikace.

Nicméně existuje ještě jeden způsob, jak se vysokým částkám za mobilní služby využité v mimounijním státě vyhnout. A teď nemáme na mysli roamingové balíčky, které umožní udržet na přijatelné uzdě alespoň útratu za spotřebovaná mobilní data. Onen způsob se týká opět volání, potažmo SMS.

Jde o technologii, kterou podporují všichni tuzemští operátoři a kterou si může zapnout kterýkoli zákazník, pokud ji jeho smartphone podporuje (většina současných modelů ano). Jenže každý z operátorů ji podporuje tak nějak po svém. Pouze v jediném případě z toho může zákazník profitovat právě i během dovolené trávené mimo EU.

Vesměs na území ČR, v zahraničí výjimečně

Jde o technologii VoWiFi, která umožňuje volat (a posílat textovky i MMS) prostřednictvím wi-fi sítě. Takový hovor může přijmout každý bez ohledu na telefon či nastavení. VoWiFi má primárně pokrývat případy, kdy zákazník (nejen tarifní, ale i ten s předplacenými službami) potřebuje volat, ale nachází se v místě se slabším mobilním signálem. Nezbytné je tedy vhodné internetové připojení přes wi-fi a také telefon, který tuto technologii podporuje. Hovory (i SMS a MMS) se účtují podle vašeho tarifu. A to i v případě, že voláte ze zahraničí domů. Jenže…

„Volání přes wi-fi, tedy VoWiFi mohou naši zákazníci využívat na území České republiky,“ informovala redakci Mobil.iDNES.cz Johana Valtrová z tiskového oddělení T-Mobilu. Zákazníci T-Mobilu tak na využití wi-fi volání za hranicemi mohou zapomenout. Stejně jako oni mohou VoWiFi využít výhradně na území Česka i zákazníci O2. I tento operátor totiž tuto službu v zahraničí blokuje. Navíc ji nabízí jen firemním zákazníkům a drobným podnikatelům. Tím se skupina zákazníků, kteří mohou VoWiFi u O2 reálně využít, značně ztenčuje.

T-Mobile nemožnost využít službu volání přes wi-fi i v zahraničí vysvětluje tak, že pro volání v zahraničí považuje jako nejvhodnější řešení VoLTE roaming. „Zákazníkům poskytuje větší jistotu kvality volání i bezpečnosti. Zatímco funkci VoWiFi nadále nabízíme pro využití na území ČR, kde pomáhá zejména v místech se slabším mobilním signálem,“ upřesnila Valtrová z T-Mobilu.

Výjimkou, co se týče využitelnosti VoWiFi za hranicemi, je tak pouze Vodafone. Jeho zákazníci mohou tuto službu využít totiž všude, kde mají k dispozici vhodné internetové připojení přes wi-fi.

„Využití služby není omezeno pouze na Českou republiku. Wi-fi volání funguje i v zahraničí. Veškerá odchozí a příchozí volání, SMS a MMS, které lidé realizují přes wi-fi volání jsou jim zpoplatněny podle příslušného tarifu zákazníka či zákaznice. Při využití služby v zahraničí na to nahlížíme, jako by tuto službu využívali v rámci své domácí sítě,“ informovala redakci tisková mluvčí Vodafonu Lenka Do a upozornila na zásadní drobnost, která nemusí zákazníkům při volání přes VoWiFi dojít.

Pokud se totiž během probíhajícího hovoru třeba vzdálí z hotelového pokoje a ztratí tak wi-fi připojení, telefon se automaticky připojí k místní „bétéesce“ a zákazníkovi se začnou účtovat vysoké roamingové sazby. To platí i v případě nestabilního wi-fi připojení, i v tom případě se telefon, pokud jej uživatel před započetím hovoru přes wi-fi síť prozíravě nepřepnul do módu Letadlo, připojí k mobilní BTS.

A navíc: přes VoWiFi lze s Vodafonem volat i na zahraniční čísla. Jen pozor, takový hovor je zpoplatněn stejně jako standardní mezinárodní volání.

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