Pobláznil Itálii, teď chce koupit dvojku na polském mobilním trhu

Společnost Iliad se za každou akcii operátora Play, který má 15 milionů předplatitelů a jeho tržní podíl činí 29 procent, rozhodla nabídnout 39 zlotých (zhruba 235 korun). Nabídka tak zahrnuje prémii 38,8 procenta k páteční závěrečné ceně akcií na burze.

„Iliad se díky této transakci stane šestým největším telekomunikačním operátorem v Evropě,“ uvedl šéf francouzského podniku Thomas Reynaud. Společnost Iliad by po převzetí firmy Play, která zaměstnává okolo 2 800 lidí, měla 41 milionů předplatitelů ve Francii, Polsku a Itálii.

„Tato aliance se skupinou Iliad je důležitou kapitolou v historii firmy Play,“ uvedl šéf polského podniku Jean-Marc Harion. „Naše představenstvo transakci jednomyslně schválilo,“ dodal.

Snová nabídka při vstupu na italský mobilní trh

Francouzská společnost Iliad po vstupu na italský mobilní trh v květnu 2018 způsobila doslova poprask. Nabídla sice jediný mobilní tarif, nicméně ten za pouhých 5,99 eura měsíčně (podle tehdejšího kurzu necelých 155 Kč) obsahoval neomezené volání, neomezené SMS a 30 GB mobilních dat. Byl k dispozici pro první milion zákazníků.

Tohoto cíle, který si po vstupu na italský trh společnost dala, dosáhla namísto očekávaných 12 měsíců už na konci července. Na trh tak uvedla nový tarif, opět pro početně omezenou skupinu zákazníků. Cena se oproti původnímu zvýšila o jedno euro, vylepšený tarif obsahoval 40 GB a vyšel tedy na 6,99 eur, tedy v přepočtu podle tehdejšího kurzu zhruba na 180 Kč. Další početně omezené tarify, tentokrát byly již dva, uvedl Iliad už začátkem října 2018 (více viz Konkurence se vyplácí. Čtvrtý operátor pobláznil Itálii).

Aktuálně italský operátor Iliad standardně nabízí neomezený tarif s 50 GB dat. A to za 7,99 eura, tedy v přepočtu 216 korun. Má ovšem i zajímavější, leč časově omezenou nabídku (do 15. října). Tarif Flash 100 kromě neomezených minut a SMS obsahuje rovnou 100 GB dat, a to za cenu pouhých 9,99 eura měsíčně. Tedy v přepočtu jen za 270 korun.