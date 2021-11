Ceny mobilních služeb v Česku jsou nejvyšší v EU, tvrdí Evropská komise

Česko vyšlo z celé „sedmadvacítky“ opět nejhůř, a to prakticky ve všech dvanácti porovnávaných spotřebních koších kombinujících různý datový objem (0,5, 1, 2, 5 a 20 GB) s různým počtem volných minut (0 až 300 minut). O poslední místo se dělí s Kyprem, oproti kterému Česko vyšlo lépe pouze v koši s 20 GB dat a žádnými volnými minutami. Kypr si naopak vedl lépe v případě koše s 0,5 GB dat a 30 volnými minutami.

I aktuální analýza výsledků při zohlednění parity kupní síly (poměr cen v národních měnách za stejné výrobky a služby v různých zemích) ukázala opravdu propastné rozdíly, co se výdajů mobilních uživatelů v jednotlivých členských zemích za mobilní a datové služby týká.

Mapa cen mobilních služeb v unijních státech. Červená značí nejdražší, tmavě zelená naopak nejlevnější služby.

Například v nejnižším spotřebním koši (0,5 GB a žádné volné minuty) bylo Česko s cenou 15,06 eura (zhruba 384 korun) výrazně dražší než sousední Polsko s cenou 1,94 eura (zhruba 50 korun). Čeští mobilní uživatelé tak za uvedený objem služeb zaplatí téměř osmkrát víc než ti polští.

Právě Polsko je tradičně vůbec nejlépe hodnoceným státem, levnými nabídkami je dlouhodobě známé. V každém ze spotřebních košů se umístilo na špičce. Právě nabídky polských operátorů jsou velmi často zmiňovány jako protiváha drahých mobilních služeb tuzemských operátorů. Co se nejatraktivnějších cen týče, tak po Polsku následují Rumunsko, Estonsko, Španělsko, Irsko a Slovinsko.

Srovnání zemí EU v jednotlivých spotřebních koších včetně cenových hladin.

V tabulce výše je názorné srovnání všech členských států, přičemž zelený symbol značí, že jde o nejlevnější nabídku pro příslušný uživatelský koš, naopak červená značí nejdražší nabídky. Modrá a oranžová pak značí země s relativně levnými a relativně drahými nabídkami.

Evropská komise podotýká, že ceny mobilních služeb jsou v Česku podstatně vyšší než průměr EU. „Nebylo zjištěno, že by nějaká nabídka byla levnější než průměr EU,“ uvedla komise v závěru letošní studie. Zároveň informovala, že všichni tři tuzemští operátoři (O2, T-Mobile, Vodafone) poskytují u nejlevnějších nabídek v daném koši srovnatelné množství jednotek.

Tarify tuzemských operátorů, které Evropská komise porovnávala. V zeleném sloupci je cena tarifu při zohlednění parity kupní síly, v pravém sloupci pak průměrná evropská cena.

Data pro aktuální srovnání Evropská komise sbírala během tří loňských týdnů, a to konkrétně od 5. do 25. října 2020. Datově či hlasově neomezené tarify nebyly do srovnání zařazeny. Z každého státu byly do průzkumu zahrnuty navíc pouze dva či tři největší poskytovatelé mobilních služeb. Zohledněni tak nebyli alternativní poskytovatelé (virtuální operátoři). Například na Slovensku, které je na tom ve srovnání s Českem výrazně lépe (v žebříčku skončilo na 12. místě), tak do srovnání nebyla zahrnuta ani nabídka nejmladšího operátora 4ka.