Nového tenkého iPhonu se nelekejte. Poradíme, jak hladce přejít na eSIM

Luděk Vokáč
V USA už je to trend po nějakou dobu. Jak všechny iPhony, tak nově třeba smartphony Pixel od Googlu postrádají slot na fyzickou SIM a mají jen eSIM. Do Česka teď tento trend přináší nový iPhone Air. Ten jistě v tomto ohledu otevře cestu i dalším zařízením, takže by si uživatelé na „povinné“ použití eSIM měli začít zvykat. Poradíme, jak ji aktivovat.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: T-Mobile

Na domácím americkém trhu nemají iPhony slot na fyzickou SIM už od září 2022, kdy Apple představil iPhony řady 14. To samé pak platí pro novější modely řad 15 a 16, žádné provedení určené pro americký trh totiž slot na SIM nemá. V Evropě (ale i na dalších světových trzích) si však iPhony dosud slot ponechaly, zároveň mají vedle toho i podporu eSIM, takže uživatelé mohli nové řešení již začít vyžívat a seznámit se s ním.

Podobně letos postupuje Google u svých smartphonů řady Pixel 10 (kromě modelu Pro Fold). I ty doma v USA o fyzický slot přišly, zatímco ve zbytku světa opět telefony slot mají.

Nový iPhone Air je tudíž prvním globálním modelem smartphonu, který slot na SIM nemá na žádném trhu – a je to tedy první čistě eSIM smartphone i na českém trhu.

eSIM není neznámá

Vestavěná SIM přitom není nic převratně nového. První čeští operátoři zavedli podporu této služby už v roce 2018 a ve standardech asociace GSMA se řešení Embedded SIM (embedded = vestavěná) objevilo už v roce 2016. Od roku 2020 mohou eSIM využívat zákazníci všech českých operátorů, byť stále platila různá omezení.

eSIM a virtuální operátoři

Standard eSIM podporují i někteří čeští virtuální operátoři. Jsou to například:

  • Mobil.cz
  • Kaktus
  • Oskarta

eSIM nepodporují například:

  • BleskMobil
  • Tesco Mobile

Ta postupně padají, například od roku 2023 zvládnou všichni čeští operátoři zprovoznit eSIM s duplicitním telefonním číslem uživatele třeba v hodinkách Apple Watch. Do nich mimochodem fyzická SIM ani vložit nešla. Tehdy ovšem platila třeba roamingová omezení. Implementace eSIM u operátorů je tedy postupná a uživatelé musejí sledovat, co jednotliví operátoři nabízejí a technicky umějí.

Na druhou stranu se z podpory eSIM stala vcelku běžná záležitost i u telefonů nižších tříd. A řada uživatelů si zvykla toto řešení používat třeba při pořízení (nejen) datové SIM na dovolenou. Díky eSIM si lze totiž poskytovatele i konkrétní tarif vybrat hezky dopředu, eSIM do telefonu nahrát a vše aktivovat v době příletu do destinace, kde jinak platí místy až extrémní roamingové poplatky. A s novým, tenkým iPhonem se teď eSIM stane ještě běžnější záležitostí.

Operátoři jsou připraveni

S novým řešením se však stále pojí určitá omezení. Je trochu paradoxní, že „přehození“ fyzické SIM z jednoho smartphonu do druhého je vlastně snazší než výměna eSIM. A technicky obtížné je také kombinovat fyzickou SIM s eSIM, uživatel si nemůže vlastně libovolně vybrat, jestli chce v telefonu právě teď použít „staré“ fyzické řešení, nebo „nové“ plně vestavěné.

Návody operátorů

Informace o aktivaci eSIM a další detaily mají operátoři na svých speciálních stránkách:

Nicméně samotný přechod z dnes obvyklé fyzické nanoSIM na eSIM není nic problematického a zákazník velkých českých operátorů to zvládne z pohodlí domova. Všichni operátoři přitom zároveň nabízejí přehledné návody na to, jak eSIM namísto fyzické SIM aktivovat a jak případně přenést eSIM z jednoho zařízení do druhého (viz box).

V případě aktivace eSIM je pro uživatele nejjednodušším způsobem využít aplikaci daného operátora: tedy jednu z trojice Moje O2, Můj T-Mobile nebo Můj Vodafone. Použít jde i webové rozhraní operátora. Někdy ovšem aktivace vyžaduje znalost prostředí aplikace nebo právě konzultaci s návodem, který mají operátoři na webu. Nastavení pro aktivaci eSIM totiž může být trochu skryté. Je také potřeba se připravit na některé trochu nestandardní kroky.

Co vás může u eSIM zaskočit

  • pozor na aktivaci české eSIM v zahraničí, nemusí to fungovat
  • PIN většinou eSIM nevyžaduje, někdy může být standardní kód 1234
  • PUK a další kódy jsou dostupné v aplikaci operátora
  • přenos eSIM ze zařízení do zařízení vyžaduje více kroků, například včetně smazání eSIM z toho původního
  • při ztrátě zařízení s eSIM je potřeba kontaktovat infolinku operátora jako v případě ztráty fyzické SIM

T-Mobile například při první aktivaci vyžaduje zadání dlouhého sériového čísla fyzické eSIM, tu tedy musíte z telefonu vyjmout. Operátor také upozorňuje, že přechod z fyzické karty na tu virtuální není dobré provádět v roamingu, v některých případech totiž nemusí v takovém případě operace proběhnout správně. Vestavěnou čistě digitální SIM si tedy vždy aktivujte doma v Česku. Všichni operátoři jsou samozřejmě připraveni s přechodem na eSIM zákazníkům pomoci na svých prodejnách.

V případě nutnosti přenosu eSIM z telefonu na telefon pak nabízí zatím nejjednodušší řešení Vodafone – ten jako první v Česku spustil řešení eSIM Transfer, které proces výrazně zjednodušuje. Není totiž třeba řešit kód nebo dlouhá sériová čísla. Toto řešení však zatím podporují jen některé smartphony s Androidem, například Samsungy Galaxy S25 nebo Google Pixel 9a.

U jiných zařízení je postup trochu zdlouhavější a může vyžadovat nejprve smazání původní eSIM ze starého zařízení a teprve pak její aktivaci v novém (oba přístroje by měly být připojeny na wi-fi). Stejně mají postupovat i zákazníci O2, kteří chtějí přenést eSIM ze starého do nového zařízení. Tedy nejprve eSIM odstranit v tom starém, připojeném k wi-fi, a následně v novém naskenovat OR kód, který si zákazník zobrazí v aplikaci Moje O2 v nastavení svého tarifu pod kolonkou Zobrazit eSIM.

