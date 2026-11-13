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Musk chce vyšachovat mobilní operátory. Začíná budovat svou síť

Luděk Vokáč
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Starlink (ilustrační foto) | foto: Profimedia.cz

Elon Musk už nechce konektivitu poskytovat jen skrze satelity. Už nějakou dobu činí kroky k tomu, aby přinejmenším v USA vybudoval plnohodnotnou mobilní síť. Dokonce takovou, která nemá žádnou konkurenci. Nejnověji chce koupit frekvence pro klasické pozemní pokrytí. Americké úřady zatím krok nerozporují.

Americký telekomunikační úřad přijal 10. listopadu od firmy SpaceX k posouzení žádost, která se týká schválení transakce, v rámci níž chce Muskova firma zhruba za osm miliard dolarů (v přepočtu asi 175 miliard korun) koupit frekvenční příděly v pásmu 800 MHz od stávajícího vlastníka Grain Management.

Úřad tuto žádost formálním přijetím postoupil k dalšímu zpracování. Zajímavé je, že rovnou upozornil, že i po koupi se budou na frekvence vztahovat stávající licenční podmínky, které například vyžadují určitou míru pokrytí do roku 2029.

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