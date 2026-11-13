Americký telekomunikační úřad přijal 10. listopadu od firmy SpaceX k posouzení žádost, která se týká schválení transakce, v rámci níž chce Muskova firma zhruba za osm miliard dolarů (v přepočtu asi 175 miliard korun) koupit frekvenční příděly v pásmu 800 MHz od stávajícího vlastníka Grain Management.
Úřad tuto žádost formálním přijetím postoupil k dalšímu zpracování. Zajímavé je, že rovnou upozornil, že i po koupi se budou na frekvence vztahovat stávající licenční podmínky, které například vyžadují určitou míru pokrytí do roku 2029.