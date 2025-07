„Od ledna 2025 platí v zemi nové celní nařízení, které vyžaduje registraci a zaplacení cla ve výši až 38 procent z ceny každého telefonu, do kterého je vložena egyptská SIM – a to včetně digitální eSIM. Pokud se uživatel nezaregistruje ve speciální aplikaci a clo neuhradí do 90 dnů, telefon je následně zcela zablokován pro přístup k egyptským mobilním sítím,“ uvedl operátor.

Může to podle něj způsobit při další návštěvě potíže s dostupností služeb cestovatelům, kteří se do Egypta opakovaně vracejí, a to ať už mají v telefonu egyptskou SIM, nebo svou běžně používanou SIM, případně některou z eSIM pro cestovatele.

Výjimku mají podle O2 pouze telefony se SIM velkých tuzemských operátorů, kteří mají pro Egypt uzavřené roamingové smlouvy.

Cílem egyptského nařízení je regulace neregistrovaných zařízení a ochrana uživatelů před padělanými výrobky.

Systém, který zavedl Egyptský celní úřad a Národní úřad pro regulaci telekomunikací (NTRA), si klade za cíl regulovat neregistrovaná zařízení, chránit uživatele před padělanými výrobky a zajistit integritu trhu.

Všichni tři tuzemští mobilní operátoři rozšířili pro letošní prázdniny nabídku roamingových datových balíčků do zemí mimo EU. O2 poskytuje bezplatně jeden GB dat, T-Mobile má nové balíčky s pěti a deseti GB a Vodafone nově přišel s třemi a sedmi GB. Balíčky se týkají oblíbených destinací včetně Egypta. Při cestách v Evropské unii platí uživatelé stejné ceny jako doma.