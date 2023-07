Na neomezená data mimo Česko zapomeňte. Strádat přesto nebudete

Zatímco u tarifů s omezenou porcí dat není v rámci EU a EHP při obvyklé spotřebě nutné prakticky cokoli řešit, tak v případě datově neomezených tarifů je nutné mít na paměti, že překročením státních hranic, resp. přihlášením se do sítě unijního operátora zákazník přichází právě o možnost neomezeného surfování. Operátoři jsou totiž na základě prováděcího nařízení Evropské komise oprávnění spotřebu dat v roamingu limitovat. A samozřejmě této možnosti kvůli poplatkům, které si roamingoví partneři účtují, využívají.

Výpočet EU datového limitu Datový limit v EU se vypočte jako podíl dvojnásobku ceny datového balíčku/tarifu s mobilními daty bez DPH a regulovaného cenového stropu pro roamingová data (42,9306 Kč/GB). Příklad: tarif s 15 GB stojí 300 Kč bez DPH, roamingový datový limit v rámci EU bude tedy 13,976 GB (300 / 42,9306 × 2). V případě neomezeného datového tarifu za cenu 900 Kč by pak byl datový limit 41,928 GB.

Zákazník nicméně, pokud tedy na telefonu, potažmo internetu nevisí celý den, toto omezení prakticky nepostřehne. V kontextu neomezených dat se omezené datové porce sice v EU drží při zemi, nejde nicméně o žádné datové drobky, kvůli nimž by se zákazník už po prvním dni dovolené musel spoléhat pouze na veřejně dostupné wi-fi sítě. To, jakou datovou porci může bez obav z roamingových příplatků vyčerpat, zákazník zjistí jednoduchým výpočtem (viz box vpravo), lepší je však se řídit informacemi v cenících jednotlivých operátorů.

Ti v nich totiž u všech tarifů, tedy nejen těch datově neomezených, uvádějí i datový limit, který má zákazník k dispozici v rámci EU a po jehož vyčerpání mu budou účtovat příplatek. Ten například u Vodafonu v Zóně 1 činí 0,000051946026 Kč za 1 kB, jeden gigabajt nad rámec EU limitu tak zákazníka vyjde na téměř 52 korun. Ale zpět k samotným limitům.

Například u O2 se v závislosti na datově neomezeném tarifu pohybuje mezi 45 až 75 gigabajty. Nejnižší uvedený objem se týká zákazníků, kteří mají tarif Neo+ Stříbrný, nejvyšší pak těch s tarifem Neo+ Diamantový. To u T-Mobilu se musí zákazníci s datově neomezenými tarify smířit s menšími datovými objemy oproti O2, a to konkrétně jen v rozmezí 36 (Neomezeně XL) až 64 GB (Neomezeně 5XL). Podobně odstupňované datové limity v závislosti na konkrétním tarifu má ve svém ceníku i Vodafone. Pohybují se v rozmezí 26 (Neomezený Basic) až 95 GB (Red Maxi s neomezenými daty).

Nicméně zákazníci tohoto operátora mohou v unijních státech prosurfovat i více než 2,5krát více dat, než vyplývá z propočtu EU datového limitu. Prakticky se vůbec nemusí zaobírat tím, jaký tarif mají, tedy jaká je jeho cena bez DPH, a nemusí mít ani přehled o aktuálně platném regulovaném cenovém stropu pro roamingová data či hledat ceník operátora, aby si třeba sami onen limit spočítali. Až do konce letošního roku totiž Vodafone u všech tarifů s neomezenými daty umožňuje v Zóně 1 bezplatně vyčerpat shodně 70 GB dat. Nejvíce na tom tedy vydělají zákazníci, kteří při výběru vhodného tarifu z jakéhokoli důvodu upřednostnili nízkou výši měsíčního paušálu před možností konzumovat data vyššími rychlostmi.