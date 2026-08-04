Nový tarif je určený školákům do 12 let. Tarif si, vcelku logicky, sami pořídit nemohou, nabídka platí pro rodiče v rámci balíčků O2 Spolu. Což znamená, že cenu tarifu může směrem dolů ovlivnit množství služeb v balíčku. Základní cena je pak 299 Kč měsíčně. Operátor se chlubí, že tarif byl navržen ve spolupráci s rodiči.
Sestava služeb je následující: děti mohou neomezeně volat do všech tuzemských sítí a mají i možnost posílat neomezené množství SMS. V případě dat obsahuje tarif měsíční limit 2 GB s neomezenou rychlostí. Když pak uživatel tento balíček vyčerpá, data se nevypnou, aktivuje se datová pojistka, jak tomu operátor O2 říká.
Datová pojistka
To znamená, že přenosová rychlost se sníží na 384 kb/s a objem takto přenesených dat není nikterak limitován. Podle operátora to stačí na komunikaci přes různé komunikační platformy nebo pro zobrazení mapy. A zároveň zůstane telefon dostupný pro rodiče, kteří ho mohou sledovat a mít pod dozorem služby rodičovského dohledu.
Ředitelka mobilních služeb O2 Silvia Cieslarová k tomu dodává: „Náš dětský tarif jsme navrhli společně s rodiči tak, aby odpovídal tomu, co od prvního mobilu pro své dítě opravdu očekávají. V první řadě chtějí mít jistotu neustálého spojení se svým dítětem a přehled o jeho poloze na mapě i v případě, že vyčerpá data. Důležitá je pro ně také záruka nulové útraty navíc. A to vše s důrazem na bezpečí v online světě.“
Tarif obsahuje službu O2 Security, takže jsou automaticky blokované škodlivé stránky a služba chrání také před dalšími online hrozbami. Zároveň jsou v tarifu v základním nastavení zablokované platby za digitální položky, jako jsou různé kredity ve hrách. Nelze ani platit služby třetích stran. Rodiče pak mohou nastavení zákazů změnit v rámci aplikace Moje O2. Tam lze i tarif aktivovat, buď jako novou službu, nebo na něj lze přejít z předplacené karty.
Další dětské tarify
Operátor doposud vyloženě dětský tarif nenabízel, má od roku 2023 v portfoliu tarify You pro mladé do 26 let. Tehdy ten nejlevněnší začínal na stejné částce – 299 Kč. Dnes stojí 349 Kč a obsahuje 3 GB dat plnou rychlostí a aktuálně bonusově další dva dny neomezených dat do konce léta. Není zde datová pojistka a volání obsahuje jen 120 minut. Alternativou je předplacený tarif Datamánie, což je dceřiná značka O2. Nejnižší tarif z nabídky operátor zobrazuje jako vhodný pro děti s cenou 199 Kč. Obsahuje 2 GB dat a 200 minut. Není zde však služba O2 Security.
Konkurenční T-Mobile má velmi podobnou nabídku k novému dětskému tarifu O2. T-Mobile tarif prezentuje jako vhodný pro juniory s bezpečným internetem. Lze ho aktivovat také jen přes balíček Magenta 1 a lze ho aktivovat pro děti od šesti do 15 let. Datový limit jsou 3 GB a je zde také něco jako datová pojistka, tedy neomezený pomalý internet. V tarifu je i 150 minut volání a 150 SMS. To vše za 275 Kč.
Vodafone má v nabídce dva dětské tarify s 5 nebo 7 GB dat. Tarify mají krkolomný název sLimitem S a sLimitem S Extra a stojí 345 nebo 444 Kč. Je zde také zabezpečení aplikací, 5× neomezená data po celý den a další bonusy v podobě slev na zařízení nebo servisních úkonů zdarma.