Výhodná roamingová data míří i na předplacenky. eSIM už nemusí nic ušetřit

Stejně jako v případě tarifních zákazníků obsahuje nabídka měsíčních datových balíčků Top Svět Extra pro předplacené služby dva balíčky lišící se datovým objemem. Zákazníci mohou vybírat mezi jedním a pěti gigabajty dat. Oba balíčky jsou k dispozici v 62 zemích mimo Evropskou unii, které podle operátora pokrývají 85 % jeho zákazníků mimo eurozónu.

Aktivovat jdou například i ve Spojených arabských emirátech, Turecku či Egyptě, tedy zemích řadících se u zákazníků O2 mezi nejnavštěvovanější destinace pro zimní dovolenou v teple. S aktivovaným balíčkem lze po dobu 30 dnů od objednání procestovat více zemí najednou.

Nižší z nich, tedy Top Svět Extra 1 GB vyjde na 299 korun, za ten s pětinásobnou porcí dat (Top Svět Extra 5 GB) si pak O2 účtuje 399 Kč. Tedy stejné částky, na které tyto balíčky vyjdou tarifní zákazníky. Těm jsou dostupné již od 1. června. Původně šlo o časově omezenou nabídku do konce září, oba balíčky nicméně poté operátor na přání zákazníků ponechal ve stálé nabídce.

TOP 10 mimoevropských destinací zákazníků O2 v zimní sezoně 2023/2024 1. Spojené arabské emiráty 2. Turecko 3. Egypt 4. Spojené státy americké 5. Thajsko 6. Vietnam 7. Kanada 8. Srí Lanka 9. Čína 10. Mexiko

Vybraný roamingový balíček si předplacenkáři stejně jako tarifní zákazníci mohou objednat v aplikaci Moje O2, v níž mají i neustálý přehled o aktuální spotřebě dat, nebo přes SMS. Aktivaci je možné učinit jak před cestou, tak během pobytu v zahraničí.

Smartphone bez eSIM? To už nemusí vadit

Nabídka O2 je především u dražšího 5GB balíčku plně konkurenceschopná s nabídkou roamingových eSIM. Ta je sice v jejich případě široká a lze najít i služby s akční nabídkou, ale ty známé a respektované obvykle nabízí v zámořských destinacích za 5 GB dat na týden a déle ceny okolo 16 dolarů (přibližně 380 Kč). A to zhruba odpovídá nabídce operátora O2. Pro mnoho zákazníků je tak nabídka vlastního operátora zajímavá a jednoduchá. A ti, co nemají smartphone s podporou eSIM, se už nemusejí v zahraničí omezovat.

Onen 5GB balíček je pro týdenní cestu totiž zcela dostačující a vlastně ideálně velký – z vlastní zkušenosti lze vystačit se zhruba třemi až pěti GB na týden, aniž by se uživatel musel nějak zásadně omezovat. Ale ano, na dlouhé sledování videí nebo televize to není. To je dobré řešit například na hotelové wi-fi.

Menší balíček 1 GB stojí v případě O2 299 Kč a zde už je nabídka různých roamingových eSIM zhruba za třetinovou cenu. Samozřejmě záleží na zemi, kterou chcete navštívit, ale obvykle stojí 1GB balíček od 4 do 5 dolarů, tedy zhruba okolo 100 Kč.

Datové balíčky neřeší volání, a to jak u operátora, tak ani u roamingových eSIM. U nich není k dispozici vůbec, u operátora lze samozřejmě volat za standardní roamingové ceny, které jsou však dost vysoké. Řešením je volání přes messengery, což obstará datový balíček.