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První roamingové balíčky, které poběží i po vyčerpání dat. Ceny od 199 Kč

Lukáš Hron
  14:25
O2 uvedlo nové datové balíčky určené pro zákazníky cestující mimo EU, které už za dvě stovky zajistí datové připojení nejen v exotických destinacích, ale i při přejezdu Švýcarska. Nabídka balíčků je bohatší, hlavní novinkou je však pojistka, díky níž se zákazníci nemusejí obávat, že by na cestách zůstali bez navigace či chatu. Nové balíčky budou dostupné ovšem pouze přes léto.

Ilustrační snímek | foto: ChatGPT

Nové letní roamingové datové balíčky operátora O2 pro použití mimo EU nesou název Data Pas. Nabídka je bohatší než doposud, nově jsou dostupné ve třech variantách pokrývajících jak delší pobyty, tak krátkodobé cesty mimo unijní státy. Základní balíček, tedy ten s 1 GB roamingových dat, je dokonce o stokorunu levnější než ten předchozí, vyjde na pouhých 199 Kč. Změnila se však jeho platnost, namísto 30 dnů to jsou pouhé tři dny. Je totiž zaměřen na krátkodobé cesty, vhod může přijít třeba při průjezdu Švýcarskem.

Druhý balíček při ceně 399 Kč zachovává 5 GB roamingových dat. I v jeho případě se však změnila délka platnosti, a to z 30 dnů na dva týdny (14 dnů). Tento balíček tudíž pokryje obvyklou dovolenou u moře.

Třetí, nejvyšší balíček je novinkou. Za 499 korun přináší 10 GB roamingových dat, a to s měsíční platností. Vhodný je jak pro dlouhodobější pobyt, tak třeba aktivní cestovatele, tedy při delší cestě po mimoevropských destinacích.

eSIM roamingová data

Na trhu je dnes hodně obchodníků, kteří vám prodají online datové balíčky v podstatě pro každou zemi na světě. Anebo pro celý region. Ceny jsou různé, někdy hodně výhodné, někdy na úrovni nejlepších nabídek českých operátorů. Podmínkou je však telefon s podporou eSIM.

Nejzásadnější novinka balíčků Data Pas, které O2 nasazuje pouze na letní měsíce, však spočívá v jistotě, že zákazníci operátora nezůstanou mimo EU bez dat. Po vyčerpání dat plnou rychlostí totiž nedojde k přerušení datového spojení jako u dosavadních roamingových dat, ale aktivuje se Datová pojistka.

Ta automaticky zajistí připojení s rychlostí 384 kb/s. Tedy dostatečně rychlá data pro navigaci či messengery, ale i rezervační aplikace nebo mobilní bankovnictví. Obdobnou službu (Pořád online) nabízí u svých tarifů konkurenční T-Mobile, omezuje se však na domácí síť.

Balíčky Data Pas od O2 jsou dostupné pro 95 procent všech cest zákazníků operátora mimo EU. Dostupné jsou v celkem 96 zemích. Využít je lze jak v Turecku, Egyptě, USA, Mexiku či Albánii, tak například v Tunisku a Karibiku. A samozřejmě v již zmíněném Švýcarsku. Letní, tedy vylepšené roamingové balíčky, které budou dostupné jen do 31. srpna, si lze aktivovat před cestou do cílové destinace v aplikaci Moje O2. Další možnosti aktivace je pak zdarma přes uvítací SMS po přicestování do cíle cesty. Balíčky nejsou vázané na konkrétní zemi, lze s nimi tedy procestovat i víc zemí najednou.

Roamingové datové balíčky pro cesty mimo EU nabízejí i konkurenční operátoři. Třeba T-Mobile má v nabídce čtyři. Ten základní vyjde na stejnou částku jako u O2, tedy na 199 korun, a zákazník získá shodný datový objem: 1 GB. Platnost balíčku T-Mobilu je však delší, a to sedm dní (namísto tří dnů u O2). Další tři balíčky, které mají již měsíční platnost, pak přinášejí 2, 5 a 10 GB při cenách 379, 549 a 999 Kč. Oba nejvyšší jsou tedy dražší než objemově srovnatelné balíčky od O2, ten nejvyšší dokonce dvojnásobně.

Vodafone svým zákazníkům nabízí pro cesty mimo EU dva roamingové datové balíčky. Základní vyjde na 299 korun a přináší 3 GB na sedm dní, dražší pak za 599 korun obsahuje 7 GB s měsíční platností. Jak u Vodafonu, tak u T-Mobilu ovšem ve srovnání s O2 dojde po vyčerpání roamingových dat v příslušném balíčku k přerušení datového přenosu.

O2 je prvním evropským mobilním operátorem, který roamingové balíčky s jistotou neustálého datové připojení zavádí. Zákazníci tak ani v exotických destinacích nebudou odkázáni na veřejné, často nezabezpečené bezdrátové sítě. Operátor dodává, že díky Data Pasům odpadá i potřeba pořizovat si v místě dovolené lokální SIM či nutnost zřízení cestovatelské eSIM. Často šlo totiž o jediné možnosti, jak mimo EU zůstat online a neriskovat přitom tisícikorunové náklady za využití mobilních dat.

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