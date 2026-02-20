Hokej s Kanadou přikoval Čechy k obrazovkám. O2 hlásí rekordní spotřebu dat

  14:22
Operátor O2 tento týden zaznamenal nový absolutní síťový rekord, co se týče datového provozu. Postaral se o to i důležitý hokejový zápas Česka s Kanadou na zimních olympijských hrách v italském Miláně. Na všech platformách, pro které O2 zajišťuje provoz, běželo v danou chvíli více než 1,1 milionu unikátních streamů.

Hokejové čtvrtfinále mezi Českem a Kanadou na olympijských hrách v Miláně | foto: AP

Maximální hodnota okamžitého datového provozu v síti O2 činí od středy 18. února 3,63 Tbit/s. Nový absolutní síťový rekord zaznamenal operátor těsně před středeční 19. hodinou při hokejovém čtvrtfinále olympiády, tedy během zápasu mezi českou a kanadskou reprezentací o postup do semifinále, z něhož v prodloužení vyšly vítězně „javorové listy“.

Dosavadní rekord z finále Mistrovství světa v hokeji v roce 2024 v Praze, který činil 3 Tbit/s, byl podle O2 překonán o 21 %. Poprvé byl ovšem pokořen už v pátek 13. února krátce před 18. hodinou, kdy díky zájmu fanoušků o kombinaci mužského a ženského hokeje s dalšími disciplínami vyskočil okamžitý datový provoz na 3,19 Tbit/s, a to při více než 1,088 milionu unikátních streamů současně.

Pro představu O2 přidalo i srovnání s běžnými sportovními přenosy, jako jsou fotbalová liga či pohárová utkání. Při nich totiž datový provoz v jeho síti dosahuje ve špičce zpravidla nad 2 Tbit/s.

Podle O2 rekordní čísla datového provozu potvrzují dlouhodobý trend ve změně diváckého chování, pro mnohé z nich se totiž internet stal dominantním způsobem příjmu televizního obsahu. Výrazně vede před klasickou televizní anténou i před kabelovým nebo satelitním příjmem, což dokazují i data společnosti NMS Market Research. Podle jejího průzkumu ke sledování videoobsahu využívá internet celkem 72 % diváků, pro 43 % je dokonce hlavním zdrojem.

Středeční hokejové čtvrtfinále olympijských her v Miláně Česka s Kanadou sledovalo na obrazovkách ČT sport celkem 2,299 milionu diváků starších čtyř let s podílem na publiku 59,48 procenta. Utkání zasáhlo, tedy alespoň chvíli ho vidělo, 3,887 milionu diváků. ČTK to sdělili zástupci České televize (ČT). Podle nich to byl dosud nejsledovanější přenos letošních her a také pátý nejsledovanější přenos v historii programu ČT sport.

„Mimořádná čísla evidují také digitální služby České televize: především v poslední třetině přenos na digitální platformě ČT sport sledovalo v jeden moment přes 350 000 zařízení připojených ke streamu,“ uvedla ČT.

20. února 2026  14:22

