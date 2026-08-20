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Tři sta nestačí. Operátoři musejí signálem pokrýt nově dvakrát víc lokalit

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  14:22
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Lidé především ve venkovských a hůř dostupných oblastech včetně horských lokalit by se měli dočkat lepšího signálu. Český telekomunikační úřad totiž po jednání se Sdružením místních samospráv zdvojnásobil původní požadavek na pokrytí bílých míst. Zatímco původní návrh počítal s dokrytím 300 lokalit, nově jich má být 600, tedy 200 pro každého z operátorů.

Závazek má být součástí podmínek nových přídělů rádiových kmitočtů, které ČTÚ připravuje pro O2, T-Mobile a Vodafone. Zlepšit se má také pokrytí vybraných železničních koridorů. Sdružení to ve čtvrtek uvedlo v tiskové zprávě.

„Lidé na venkově nebo v horských oblastech nejsou občané druhé kategorie a kvalitní mobilní signál dnes patří k základní infrastruktuře stejně jako elektřina nebo silnice. Nejde přitom jen o komfort. Lepší pokrytí zvyšuje bezpečnost, umožňuje spolehlivější práci z domova a pomůže nejen místním obyvatelům, ale i návštěvníkům těchto oblastí. Je to jeden z předpokladů, aby se mladí lidé na venkov vraceli žít,“ uvedl člen předsednictva sdružení Radim Sršeň.

Návrh podmínek pro nové příděly kmitočtů je v současnosti ve veřejné konzultaci a připomínky k němu lze podávat do 14. září. Pokud bude přijatý v navržené podobě, mají operátoři bílá místa postupně dokrývat tak, aby do konce roku 2034 každý z nich zajistil pokrytí nejméně 500 základních sídelních jednotek. Nejméně 200 z nich přitom musí být u každého operátora unikátně nově pokrytých. Celkem tak má vzniknout 600 nově pokrytých lokalit. V dalších lokalitách budou moci operátoři využít infrastrukturu vybudovanou konkurencí a doplnit na ni vlastní technologii.

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Do 1. července 2036 mají operátoři také zajistit a následně udržovat pokrytí železničních koridorů na trasách Praha – Pardubice – Česká Třebová – Olomouc – Přerov – Ostrava – Bohumín a Česká Třebová – Brno.

Součástí návrhu je dále posílení odolnosti mobilních sítí pro případ rozsáhlých výpadků elektřiny a dalších krizových situací. Operátoři mají zajistit, aby mobilní služby při výpadku proudu fungovaly alespoň šest hodin a zůstala dostupná hlasová komunikace, SMS, tísňová volání i systém veřejné výstrahy. Zachováno má být také základní datové připojení.

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