Závazek má být součástí podmínek nových přídělů rádiových kmitočtů, které ČTÚ připravuje pro O2, T-Mobile a Vodafone. Zlepšit se má také pokrytí vybraných železničních koridorů. Sdružení to ve čtvrtek uvedlo v tiskové zprávě.
„Lidé na venkově nebo v horských oblastech nejsou občané druhé kategorie a kvalitní mobilní signál dnes patří k základní infrastruktuře stejně jako elektřina nebo silnice. Nejde přitom jen o komfort. Lepší pokrytí zvyšuje bezpečnost, umožňuje spolehlivější práci z domova a pomůže nejen místním obyvatelům, ale i návštěvníkům těchto oblastí. Je to jeden z předpokladů, aby se mladí lidé na venkov vraceli žít,“ uvedl člen předsednictva sdružení Radim Sršeň.
Návrh podmínek pro nové příděly kmitočtů je v současnosti ve veřejné konzultaci a připomínky k němu lze podávat do 14. září. Pokud bude přijatý v navržené podobě, mají operátoři bílá místa postupně dokrývat tak, aby do konce roku 2034 každý z nich zajistil pokrytí nejméně 500 základních sídelních jednotek. Nejméně 200 z nich přitom musí být u každého operátora unikátně nově pokrytých. Celkem tak má vzniknout 600 nově pokrytých lokalit. V dalších lokalitách budou moci operátoři využít infrastrukturu vybudovanou konkurencí a doplnit na ni vlastní technologii.
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Do 1. července 2036 mají operátoři také zajistit a následně udržovat pokrytí železničních koridorů na trasách Praha – Pardubice – Česká Třebová – Olomouc – Přerov – Ostrava – Bohumín a Česká Třebová – Brno.
Součástí návrhu je dále posílení odolnosti mobilních sítí pro případ rozsáhlých výpadků elektřiny a dalších krizových situací. Operátoři mají zajistit, aby mobilní služby při výpadku proudu fungovaly alespoň šest hodin a zůstala dostupná hlasová komunikace, SMS, tísňová volání i systém veřejné výstrahy. Zachováno má být také základní datové připojení.