V souvislosti s historicky největší uvolněnou částí rádiového spektra pro nové využití na základě individuálních oprávnění úřad na sociálních sítích zveřejnil příspěvek, v němž s předstihem informuje, že pásmo 26 GHz, které umožňuje přenos velmi vysokých datových rychlostí, je bezpečné. Podotýká, že jde o neionizující záření a že toto pásmo splňuje přísné zdravotní limity. Jeho reálná expozice je hluboko pod limitem.
Nové pásmo, které úřad otevře 1. července, je vhodné zejména pro nasazení sítí s vysokou kapacitou. Typickým využitím jsou hustě osídlené městské oblasti, průmyslové zóny, logistické areály nebo rozsáhlé objekty, kde je kladen důraz na spolehlivou a rychlou bezdrátovou komunikaci.
Nově nastavené podmínky umožňují využití tohoto pásma pro různé typy sítí podle jejich charakteru a účelu. Vedle veřejných i privátních mobilních sítí 5G se otevírá prostor také pro sítě FWA, které mohou doplnit nebo nahradit kabelové připojení k internetu, zejména v lokalitách, kde je výstavba optické infrastruktury technicky obtížná, časově náročná nebo ekonomicky nevýhodná. Pásmo 26 GHz může pomoci s rozšiřováním vysokorychlostního internetu i do míst, kde není snadné přivést optické připojení. Další významné příležitosti se otevírají pro lokální a kampusové sítě, například v průmyslu, dopravě nebo logistice, kde moderní privátní sítě podpoří automatizaci výroby a autonomní systémy.
Nastavené podmínky, které zohledňují evropskou harmonizaci i specifika českého trhu, mají umožnit efektivní a flexibilní využití pásma nejen velkým operátorům, ale i menším hráčům na trhu nebo subjektům připravujícím lokální projekty a privátní sítě. ČTÚ už podle mluvčí Terezy Meravé eviduje předběžný zájem větších i menších hráčů, včetně konkrétně připravovaných projektů.
Zájemci získají komplexnější informace
Současně s otevřením pásma 26 GHz přistoupil úřad ke zpřístupnění informací o využívání rádiových kmitočtů v tomto pásmu. Jsou to informace o individuálních oprávněních v úsecích, kde jsou nastaveny podmínky pro sítě FWA a 5G. Poprvé tak budou zájemcům k dispozici komplexnější informace o využívání spektra v takovém rozsahu. Tento krok má přispět k větší transparentnosti trhu a lepší předvídatelnosti pro podnikání.
Zpřístupněné informace umožní zájemcům o nové sítě lépe plánovat své projekty, zohlednit už existující využití kmitočtů, předejít vzájemnému rušení a urychlit proces koordinace. Mohou být využity také pro samoregulaci v místech, kde se různé sítě částečně překrývají a kde může být vzájemně výhodné upravit některé technické parametry s cílem omezit rušení.