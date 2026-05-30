Těšte se na superrychlý internet. Úřad tomu dal zelenou a dopředu uklidňuje

Český telekomunikační úřad otevře pro komerční využití vysokofrekvenční pásmo 26 GHz. Určené bude pro provoz moderních rychlých bezdrátových sítí (zejména 5G), pevných bezdrátových přístupových sítí (FWA) či lokálních sítí například pro výrobní areály. Úřad dopředu uklidňuje, že pásmo je bezpečné pro zdraví lidí.
ilustrační snímek | foto: ChatGPT

V souvislosti s historicky největší uvolněnou částí rádiového spektra pro nové využití na základě individuálních oprávnění úřad na sociálních sítích zveřejnil příspěvek, v němž s předstihem informuje, že pásmo 26 GHz, které umožňuje přenos velmi vysokých datových rychlostí, je bezpečné. Podotýká, že jde o neionizující záření a že toto pásmo splňuje přísné zdravotní limity. Jeho reálná expozice je hluboko pod limitem.

Nové pásmo, které úřad otevře 1. července, je vhodné zejména pro nasazení sítí s vysokou kapacitou. Typickým využitím jsou hustě osídlené městské oblasti, průmyslové zóny, logistické areály nebo rozsáhlé objekty, kde je kladen důraz na spolehlivou a rychlou bezdrátovou komunikaci.

Nově nastavené podmínky umožňují využití tohoto pásma pro různé typy sítí podle jejich charakteru a účelu. Vedle veřejných i privátních mobilních sítí 5G se otevírá prostor také pro sítě FWA, které mohou doplnit nebo nahradit kabelové připojení k internetu, zejména v lokalitách, kde je výstavba optické infrastruktury technicky obtížná, časově náročná nebo ekonomicky nevýhodná. Pásmo 26 GHz může pomoci s rozšiřováním vysokorychlostního internetu i do míst, kde není snadné přivést optické připojení. Další významné příležitosti se otevírají pro lokální a kampusové sítě, například v průmyslu, dopravě nebo logistice, kde moderní privátní sítě podpoří automatizaci výroby a autonomní systémy.

Nastavené podmínky, které zohledňují evropskou harmonizaci i specifika českého trhu, mají umožnit efektivní a flexibilní využití pásma nejen velkým operátorům, ale i menším hráčům na trhu nebo subjektům připravujícím lokální projekty a privátní sítě. ČTÚ už podle mluvčí Terezy Meravé eviduje předběžný zájem větších i menších hráčů, včetně konkrétně připravovaných projektů.

Zájemci získají komplexnější informace

Současně s otevřením pásma 26 GHz přistoupil úřad ke zpřístupnění informací o využívání rádiových kmitočtů v tomto pásmu. Jsou to informace o individuálních oprávněních v úsecích, kde jsou nastaveny podmínky pro sítě FWA a 5G. Poprvé tak budou zájemcům k dispozici komplexnější informace o využívání spektra v takovém rozsahu. Tento krok má přispět k větší transparentnosti trhu a lepší předvídatelnosti pro podnikání.

Zpřístupněné informace umožní zájemcům o nové sítě lépe plánovat své projekty, zohlednit už existující využití kmitočtů, předejít vzájemnému rušení a urychlit proces koordinace. Mohou být využity také pro samoregulaci v místech, kde se různé sítě částečně překrývají a kde může být vzájemně výhodné upravit některé technické parametry s cílem omezit rušení.

20. května 2026

