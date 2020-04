Nikoho nesledujeme, brání se operátoři. Lidé vědí o chytré karanténě málo

„Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) se ohrazuje proti zavádějícím informacím v médiích o zapojení svých členů do nekontrolovatelného sledování pohybu obyvatel České republiky v rámci tzv. Chytré karantény,“ uvedla Asociace v prohlášení na svém webu, kde rovněž poukázala na hlavní úskalí tohoto projektu. Tím je nedostatečná informovanost veřejnosti ze strany ministerstva zdravotnictví. Operátoři tak trvají na tom, aby byl projekt veřejnosti srozumitelně představen a zároveň bylo vysvětleno i zapojení a role jednotlivých subdodavatelů.

Operátoři podotýkají, že bez výslovného souhlasu daného uživatele nejsou oprávněni komukoli předávat jeho lokalizační údaje. Souhlas musí dotyčný vyslovit i v rámci chytré karantény, tedy konkrétně při telefonickém rozhovoru s hygienikem. APMS zároveň dodala, že poskytování lokalizačních údajů na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se týká navíc výhradně jen lidí pozitivně testovaných na nemoc covid-19.

„Soulad této aktivity s právním řádem ČR konzultovala APMS s Českým telekomunikačním úřadem a Úřadem pro ochranu osobních údajů. Operátoři se nepodílejí na kontrolování osob, zdali dodržují karanténu, ani nezjišťují, s jakými konkrétními osobami přišel nakažený do styku,“ vysvětlila APMS.



V případě udělení souhlasu pak na základě lokalizačních údajů, a to nejen od mobilních operátorů, ale také od bank, vzniká takzvaná vzpomínková mapa. Ta slouží výhradně hygienikovi k formulování přesnějších dotazů s cílem identifikovat lidi, s nimiž se mohl dotyčný dostat v posledních dnech do styku. Hygienici tedy takto tipují další lidi, kteří by mohli být potenciálně nakaženi koronavirem.

„Jména či kontakty na tyto osoby předává hygieně nakažený, nikoli mobilní operátor,“ upřesnila Asociace. Navíc upozornila, že lokalizační údaje o nakaženém musí být do šesti hodin od jejich poskytnutí smazány.

Projekt je založen na zákonných povinnostech hygienických stanic a infekčně nakažených lidí. Hygienici mají ze zákona povinnost zjišťovat historii pohybu nakažených, ti naopak musí podle zákona o svém zdravotním stavu hygieniky informovat. Souhlas s využitím lokalizačních údajů je nicméně již dobrovolný a záleží tak na zodpovědnosti každého nakaženého. Neudělení souhlasu jen neumožní hygienikům využít výše zmíněnou vzpomínkovou mapu.

Pozor, komu a za jakým účelem lokalizační data svěřujete

„Žádný z mobilních operátorů se nepodílí na jiném projektu spočívajícím ve sledování, sdílení či porovnávání dat pohybu obyvatel České republiky,“ uvedla APMS s tím, že jménem všech svých členů se důrazně ohrazuje proti jejich spojování s jakoukoli jinou aktivitou, o jejíchž nastavení, cílech, zdrojích osobních údajů ani metodice jejich zpracování nemají operátoři žádné informace.

Důvod je nasnadě. Asociace upozornila, že v poslední době vzniká řada webů, projektů a mobilních aplikací údajně umožňujících trasování nakažených. A to bez spolupráce s mobilními operátory.

„Důrazně doporučujeme každému pečlivé prostudování veškerých smluvních podmínek těchto aplikací, zejména ohledně zpracování osobních údajů. Obyvatelé tak získají možnost zjistit, komu své osobní údaje poskytují, k jakému účelu, jak budou údaje chráněné, a zda budou použity také k jinému účelu, jako je třeba nabídka služeb a produktů, či budou sdíleny s dalšími podnikateli,“ varovala APMS.



Podle ní by měl každý zvážit nejen důvěryhodnost žadatele o lokalizační údaje, ale třeba také smysluplnost popisovaného řešení, zda jen nevede k eskalaci nervozity ve společnosti. Uživatel by měl zvážit i potřebu se do takového systému zapojit, a to třeba s ohledem na své zodpovědné karanténní chování. V neposlední řadě by si měl položit otázku, zda se svá lokalizační data dobrovolně poskytovat.

„Veškeré zpracování vašich lokalizačních údajů je podle současných zákonů podmíněno vaším dobrovolným výslovným souhlasem,“ doplnila APMS.