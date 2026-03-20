Světoznámého herce Chucka Norrise, který se proslavil coby nesmrtelný drsňák a který se stal terčem lidové tvořivosti, si český T-Mobile najal v roce 2010. Tehdejší marketingové oddělení v čele s Martinem Jarošem (před přestoupením do T-Mobilu působil u Vodafonu, kde pod jeho vedením vznikl legendární spot s Petrem Čtvrtníčkem a falešnými soby), tuto akční legendu obsadilo do vánoční kampaně pro rok 2010.
V sérii tehdejších vánočních spotů, které spojoval slogan Chuck Norris nikomu nic nedaruje, se tak Norris objevil v obýváku s českou rodinou.
Chuck Norris a vtipy
Chuck Norris dokáže vypít vodu z kohoutku na ex.
Chuck Norris hrál ruskou ruletu s plně nabitou zbraní. Začínal a vyhrál.
Chuck Norris je první člověk, který porazil betonovou zeď v tenise.
Chuck Norris vyčerpal všechna data neomezeného tarifu.
Chuck Norris kdysi se sekerou navštívil velké plochy saharských lesů.
Legendární se stal především spot, v němž postával u veřejného kluziště. Kreativci totiž tehdy umně využili fonetické shody českého slovesa s výslovností jména hongkongského představitele akčních rolí Bruce Leeho, po jehož boku se mimochodem Norris objevil ve snímku Cesta draka z roku 1972. V jiném spotu naopak omdlel při pohledu tradici svázanou s českými Vánoci: zabíjení kapra.
Natáčení reklamních spotů s Norrisem probíhalo tři dny a herec prý vystupoval velmi profesionálně. „Čtyřicetkrát například musel předvést, že omdlí. To znamená i čtyřicetkrát vstát. Na to, že mu je sedmdesát, si ani jednou nestěžoval,“ řekl tehdy Jaroš, který na setkání s hercem krátce vzpomněl v aktuálním příspěvku na Facebooku:
Štábu se nicméně podařilo herce i rozbrečet: v jednom ze sponzorských spotů vysílaných před televizními pořady totiž krájel kopu cibule. Pojďme si připomenout i další legendární vánoční spoty T-Mobilu s Chuckem Norrisem, jehož úmrtí rodina oznámila v pátek 20. března na sociálních sítích, tedy den po jeho náhlé hospitalizaci v nemocnici na Havaji po blíže nespecifikované akutní zdravotní příhodě.
Netbook:
Satelitní televize/zabíjení kapra:
Výhody na víkend za dobití:
Mobily Nokia s navigací zdarma:
Satelitní televize/nudný večer:
LCD televize:
V souvislosti s tehdejší kampaní T-Mobilu vznikla i speciální vánoční microsite na principu plošinové hry komunikující ostré Vánoce s Chuckem Norrisem a vánoční nabídku operátora. I v tomto případě kreativci využili jedné fonetické shody. Podívejte se, jak vznikaly Chuckovice: