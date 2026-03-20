Legendární Chuck Norris byl tváří českého operátora. Skolilo ho zabíjení kapra

Lukáš Hron
  17:41
Byl terčem nespočtu vtipů. Tradovalo se o něm třeba, že jako jediný dokáže rozbrečet cibuli nebo dělit nulou. Před téměř šestnácti lety se stal i tváří tuzemského T-Mobilu. Chuck Norris, legenda akčních filmů, zemřel ve věku 86 let.

Světoznámého herce Chucka Norrise, který se proslavil coby nesmrtelný drsňák a který se stal terčem lidové tvořivosti, si český T-Mobile najal v roce 2010. Tehdejší marketingové oddělení v čele s Martinem Jarošem (před přestoupením do T-Mobilu působil u Vodafonu, kde pod jeho vedením vznikl legendární spot s Petrem Čtvrtníčkem a falešnými soby), tuto akční legendu obsadilo do vánoční kampaně pro rok 2010.

Chuck Norris ve filmu Expendables 2 (2012)
Legendární americký herec Chuck Norris (2016)
15 fotografií

V sérii tehdejších vánočních spotů, které spojoval slogan Chuck Norris nikomu nic nedaruje, se tak Norris objevil v obýváku s českou rodinou.

Chuck Norris a vtipy

Chuck Norris dokáže vypít vodu z kohoutku na ex.

Chuck Norris hrál ruskou ruletu s plně nabitou zbraní. Začínal a vyhrál.

Chuck Norris je první člověk, který porazil betonovou zeď v tenise.

Chuck Norris vyčerpal všechna data neomezeného tarifu.

Chuck Norris kdysi se sekerou navštívil velké plochy saharských lesů.

Legendární se stal především spot, v němž postával u veřejného kluziště. Kreativci totiž tehdy umně využili fonetické shody českého slovesa s výslovností jména hongkongského představitele akčních rolí Bruce Leeho, po jehož boku se mimochodem Norris objevil ve snímku Cesta draka z roku 1972. V jiném spotu naopak omdlel při pohledu tradici svázanou s českými Vánoci: zabíjení kapra.

Natáčení reklamních spotů s Norrisem probíhalo tři dny a herec prý vystupoval velmi profesionálně. „Čtyřicetkrát například musel předvést, že omdlí. To znamená i čtyřicetkrát vstát. Na to, že mu je sedmdesát, si ani jednou nestěžoval,“ řekl tehdy Jaroš, který na setkání s hercem krátce vzpomněl v aktuálním příspěvku na Facebooku:

Štábu se nicméně podařilo herce i rozbrečet: v jednom ze sponzorských spotů vysílaných před televizními pořady totiž krájel kopu cibule. Pojďme si připomenout i další legendární vánoční spoty T-Mobilu s Chuckem Norrisem, jehož úmrtí rodina oznámila v pátek 20. března na sociálních sítích, tedy den po jeho náhlé hospitalizaci v nemocnici na Havaji po blíže nespecifikované akutní zdravotní příhodě.

Netbook:

Satelitní televize/zabíjení kapra:

Výhody na víkend za dobití:

Mobily Nokia s navigací zdarma:

Satelitní televize/nudný večer:

LCD televize:

V souvislosti s tehdejší kampaní T-Mobilu vznikla i speciální vánoční microsite na principu plošinové hry komunikující ostré Vánoce s Chuckem Norrisem a vánoční nabídku operátora. I v tomto případě kreativci využili jedné fonetické shody. Podívejte se, jak vznikaly Chuckovice:

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.