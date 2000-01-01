Vrch Radyně, na kterém stojí, je s nadmořskou výškou 567 metrů dominantou Plzeňska. Naším dalším cílem při putování po zajímavých BTS mobilních operátorů byla zřícenina stejnojmenného hradu ze 14. století. Torzo věže, které je osazena řadou antén včetně těch od Vodafonu, nabízí výhled do širokého okolí. Za ideálních podmínek můžete spatřit i Alpy.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Stavba hradu, který na skalnatém vrchu u Starého Plzence založil začátkem druhé poloviny 14. století Karel IV., byla dokončena roku 1361 Původně se jmenoval Karlskrone, později pak Karlshut. Až po smrti Karla IV. začal převládat název převzatý od kopce, na kterém stál. V první polovině 16. století hrad patrně po zásahu bleskem vyhořel.
O dvě století později byla zřícenina upravena v romantickém stylu, ve čtverhranné věži vznikla jedna obyvatelná místnost a její vrchol byl upraven na rozhlednu. V 50. letech minulého století, kdy se stala zřícenina majetkem státu, byl na vrchu věže vybudován televizní převaděč.
Po rozsáhlé rekonstrukci v 70. letech minulého století byla v roce 1981 zpřístupněna návštěvníkům. Radyně, která je v současnosti majetkem Starého Plzence, slouží přes dvě desetiletí i pro šíření mobilního signálu. Svou základnovou stanici zde má Vodafone.
Před tím, než jsme po 114 schodech zamířili na vrchol 22 metrů vysoké věže, jsme nabrali opačný směr. Nejdříve jsme totiž sestoupili do technologické místnosti, v níž se kromě baterií sloužících pro vykrytí případného výpadku dodávky elektrické energie nacházejí i technologie nezbytné pro správné fungování základnové stanice.
Tedy například PSU (Power Supply Unit), napájecí jednotka, která napájí elektrickou energií technologii v technologickém stojanu. Na snímku je konkrétně napájecí systém Eltek…
… či integrovaný mikrovlnný přenosový systém Huawei OptiX RTN 980. Předností tohoto zařízení pro agregaci mikrovlnných spojů na uzlových bodech je vysoká kapacita – dokáže obsluhovat až 20 MW linek.
Z dvířek rozvodné skříně se na nás usmívalo logo někdejšího předchůdce Vodafonu, Oskara. A nejen z nich…
… Oskarovo logo jsme totiž našli i na smetáčku s lopatkou. Lze tak usuzovat, že o čistotu se zde tato dvojice úklidových pomocníků zasluhuje opravdu dlouho. Ale teď již vzhůru na torzo někdejší obytné čtvercové věže.
Antény Vodafonu se nacházejí právě na jejím současném vrcholu, novodobém vyhlídkovém ochozu. Tedy přesněji na ocelové konstrukci, která jej z vnější strany „obepíná“.
Vodafone z Radyně pokrývá tradičně tři sektory. Vysílací azimuty, které jsou v tomto případě dány orientací stěn věže, jsou 100, 190 a 280 stupňů.
Antény vysílají v pásmech 900 MHz (2G), 800 + 1 800 MHz (4G) a 700 + 2 100 MHz (5G).
Vodafone si toto místo nevybral náhodou. Jde totiž o jednu z dominant Plzeňska, která byla díky své viditelnosti zdaleka z hlediska mobilního připojení ideální.
„Z této lokality vykrýváme především obce Štáhlavy a Šťáhlavice,“ informoval tehdejší mluvčí Vodafonu Ondřej Luštinec a dodal, že tento „sajt“ byl nedávno připojen na optiku.
Doplnil, že vzhledem k poloze by toto místo rádo sdílelo velké množství Wi-Fi operátorů nebo jiných rádiových subjektů, už je však velmi složité najít na Radyni nějaké volné místo pro umístění antény. „A to i pro nás jako dlouhodobého nájemce,“ uzavřel Luštinec.
Pohled na torza jádra hradu, obdélný palác, a protilehlé půlválcové věže.
…a jihozápadním, tedy na obec Losiná. Z vyhlídkového ochozu lze dohlédnout až na Šumavu, tedy například i horu Boubín. Za ideálních podmínek lze z Radyně podle informací redakce spatřit dokonce i Alpy. Jistotou je však hlavně výhled do blízkého okolí…
…tedy i na Plzeň. Snadno rozpoznatelné jsou na tomto snímku budovy Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Plzeň. Za nimi se nachází sídliště Lochotín. Přehlédnout nelze ani vodárenskou věž nacházející se v areálu místního pivovaru.
Pohled na sídliště Lochotín a Bolevec, v popředí pak ční 170 metrů vysoký teplárenský komín. Tento komín, který je v provozu od roku 1975, je nejvyšším v kraji a jedním z nejvyšších v Česku.
Výhled směr centrum Plzně. Soubor panelových domů vlevo je sídliště Vinice, pod ním se nachází zoologická a botanická zahrada (v zalesněné části je patrná budova Hospody na statku). Dobře rozpoznat lze na snímku také Velkou synanogu, katedrálu svatého Bartoloměje, věž kostela Panny Marie Růžencové či administrativní výškovou budovu Business Centre Bohemia.
Vlevo na snímku se nacházejí bývalé Škodovy závody, tedy areál strojírenského podniku založeného v roce 1866 Emilem Škodou. V těsné blízkosti jsou patrné věže kostela svatého Jana Nepomuckého, ze zalesněné části výše vystupuje zámeček Radčice z roku 1908. V patrové vile s dvojicí válcových nárožních působí Střední uměleckoprůmyslová škola a Základní umělecká škola Zámeček.
Ale zpět na výhled od antén Vodafonu, tedy ze zříceniny Radyně. Tento je severním směrem. V levém spodním rohu snímku je hřbitov za Starým Plzencem, uprostřed je pak Obalovna Letkov.
Rotunda svatého Petra a Pavla nad Starým Plzencem, která je jednou z nejstarších dochovaných církevních staveb v Česku.
Staroplzenecký kostel Narození Panny Marie. Patrová budova vpravo od něj je Střední odborné učiliště obchodu a řemesel, dále vpravo pak patrová budova se světlou střechou je Dělnický dům, v němž se nachází Základní umělecká škola.
Že jste o Starém Plzenci již někdy slyšeli, ale nevíte v jaké souvislosti? Pak vám jistě napoví tento snímek. Rozpoznatelná je na něm i výpravní budova místního nádraží (za zeleným panelákem vpravo na fotografii).
Uprostřed snímku stojí budova Základní škola Starý Plzenec doplněná o moderní přístavbu, jejíž součástí je i sportovní hala.
Pohled na Losinou, kde se na budově v areálu místní TJ Sokol nachází další základnová stanice Vodafonu.
Společnost nám při focení z vyhlídkové plošiny Radyně, kterou můžete navštívit i vy, dělaly poštolky obecné.
Na tomto snímku kromě již jednou zmíněného silničního mostu na dálnici D5 jsou v pozadí patrné i budovy v areálu bývalého Plzeňského společenského pivovaru Prior v ulici Na Roudné.
Na snímku je patrná silnice E49, a to konkrétně úsek mezi obcemi Zelčany a Vlčtejn.
A ještě jeden pohled z vyhlídky na zříceninu hradu Radyně, která už více než dvě desetiletí slouží i pro šíření signálu mobilního operátora Vodafone.
