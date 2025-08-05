Putování po zajímavých základnových stanicích mobilních operátorů nás zavedlo i na nejníže položenou rozhlednu v Česku. Nachází se v jeho nejrovinatější části a jednou ze zajímavostí tohoto místa je, že návrší, na němž stojí, není přirozené. Jde o šikovné maskování zázemí operátorů, kteří odsud pokrývají signálem blízké okolí.
Cílem naší cesty byla Romanka, rozhledna v katastru obce Hrubý Jeseník. Tuto lokalitu si jako nejvhodnější místo pro základnovou stanici vybrali projektanti mobilních sítí na začátku nového tisíciletí. Výstavba rozhledny probíhala v roce 2002 a trvala osm měsíců.
Před výstupem na rozhlednu je nutné zdolat 25 schodů, stavba totiž zdánlivě stojí na malém návrší s výškou čtyři metry. To není ovšem přirozené, nýbrž uměle vytvořené.
V jeho „útrobách“ se skrývají technologická zázemí mobilních operátorů: T-Mobilu, O2 i Vodafonu. Romanka je společným projektem všech tří mobilních operátorů a obce Hrubý Jeseník.
Pohled do jedné ze tří technologických místností, tato náleží T-Mobilu. Dodejme, že operátor na tomto „sajtu“ sdílí technologie, podpůrné technologie a infrastrukturu se společností Cetin.
Ani na tomto „sajtu“ nesmí chybět záložní zdroj pro případ nenadálého výpadku jeho napájení elektrickou energií Tuto roli zastávají „chytré“ lithium-železo-fosfátové baterie.
Pohled na protipožární kabelové prostupy z technologické místnosti
Rozhledna, která získala cenu Grand Prix architektů 2002 v kategorii krajinářská architektura a je oceňovaná pro své krajinářské zasazení, má na výšku 25 metrů. Ovšem celý železobetonový tubus, na jehož vrcholu se nacházejí antény operátorů, je vysoký 50 metrů.
Výstavba rozhledny byla podmínkou pro povolení tohoto vysílače. Stavba má netradiční architekturu: rozhlednu tvoří trojúhelníková kovová konstrukce s dřevěným opláštěním.
„Rozhledny jsou specifické typy vysílačů, které vyžadují vysoké investice a vznikají díky spolupráci obce a operátora,“ informoval expert na správu sítí ve společnosti T-Mobile Josef Majer.
„Obě strany si musí předem určit jasné podmínky provozu, protože vysílače nejsou standardně otevřeny pro veřejnost,“ dodal.
Zajímavostí je, že jde o nejníže položenou rozhlednu v Česku. Nachází se ve výšce 204,5 metru nad mořem. Zároveň tak jde o jednu z nejníže položených rozhleden v Evropě.
Název Romanka není náhodný. Rozhledna byla pojmenována podle malé postižené dívenky, která byla častým a oblíbeným návštěvníkem stavby. Stala se i prvním člověkem, který po dokončení stavby vystoupal po 116 schodech na vyhlídkovou plošinu. Na snímku žebřík s vodící lištou bezpečnostního jezdce, po němž technici šplhají k anténám.
Vstup na něj se nachází v přístupné části stavby, je tudíž zabezpečen.
T-Mobile má na vrcholu stožáru umístěných sedm antén. Rádius pokrytí této základnové stanice je zhruba do deseti kilometrů.
T-Mobile tak signálem pokryje nejen již zmíněný Hrubý Jeseník, ale také obce Oskořínek, Mečíř, Jíkev či Sovenice a také část obcí Bošín a Nový Dvůr.
Vysílací frekvence jsou 700, 800, 900, 1 800 a 2 100 MHz a vysílací azimuty antén jsou 30, 145 a 290 stupňů. „Sajt“ je do sítě T-Mobilu připojen bezdrátově.
…siluety jednotlivých kopců a pohoří se tak objevují až na vzdáleném obzoru. V popředí je obec Rožďalovice, v níž stojí mohutný dvouvěžový barokní kostel svatého Havla (patrný na snímku).
Když přeje počasí (což nebyl bohužel náš případ), tak Romanka slibuje výhled až na vrcholky Krkonoš či vysílač na Ještědu…
Pohled na žebřík s vodící lištou bezpečnostního jezdce. Ten si musí technik před výstupem vzhůru připevnit ke svému postroji.
Zhruba jeden kilometr vzdálená obec Hrubý Jeseník, jejíž obecní úřad se stará o provoz vyhlídkové části Romanky.
Pohled na městys Loučeň – vpravo od středu fotky vystupuje z lesa budova místního zámku. Stavba v popředí se nachází v obci Jíkev.
Nad stromy ční věžový vodojem v Loučni, i na něm mají operátoři umístěné své technologie. Stavby v popředí se nacházejí opět v obci Jíkev.
V pozadí vyčnívá evangelický kostel v obci Chleby, v popředí pak budovy v obci Oskořínek.
Vpravo je patrný evangelický kostel v Chlebech, vlevo od něj pak kostel svatého Vavřince stojící ve stejné obci. Silo v popředí stojí v Oskořínku. Na snímku je patrná i dvojice 155 metrů vysokých radiotelegrafních stožárů stojících už více než sto let na okraji Poděbrad.
Pohled na obec Křinec, vlevo ční věž místního kostela svatého Jiljí.
Pohled na obec Mcely – mezi stromy ční Chateau Mcely a o kousek níže vlevo od tohoto zámeckého hotelu je patrný i místní kostel svatého Václava.
Výhledy z Romanky, které si za přijatelné vstupné může užít kdokoli, nabízejí i pohled na obce Mečíř (v popředí) či Bošín s oběma místními kostely: evangelickým a kostelem Nanebevzetí Panny Marie.
„V oblastech mimo město jde o základní dostupnost mobilních služeb,“ vyzdvihl Josef Majer důležitost základnových stanic v regionech. „Má významné dopady na běžné uživatele. Na rozdíl od měst, kde může vyšší hustota vysílačů minimalizovat dopady případných výpadků,“ dodal.
T-Mobile v Česku provozuje více než 6 600 základnových stanic. „V rámci takzvaných sdílených sitů provozuje zhruba polovinu společnost T-Mobile a druhou polovinu společnost Cetin,“ upřesnil Majer.
Sdílenou BTS je i ta v městysu Lázně Toušeň. Jde o takzvanou mobilku, tedy mobilní základnovou stanici.
Nachází se na obecním pozemku nedaleko místního vlakového nádraží. Rádius pokrytí je zhruba jeden kilometr, „mobilka“ tak pokrývá polovinu městyse a část přilehlého nábřeží Labe. A to už osm let.
„V Lázních Toušeni se od roku 2018 snažíme nahradit stávající provizorní mobilní vysílač trvalým řešením. Výzvou je najít vhodný objekt, kde příslušné úřady včetně památkové péče umožní instalaci vysílače,“ vysvětlil Majer.
Stožár dosahující výšky 15 metrů je osazen třemi anténami. Jejich vysílací azimuty jsou 50, 140 a 320 °.
Vysílací frekvence jsou 700, 800, 900, 1 800 a 2 100 MHz. I tato BTS je k síti operátora připojena bezdrátově.
…tak zdroj stejnosměrného napětí pro napájení technologie (na snímku je patrná i ostatní kabeláž coby součást outdoorového kabinetu)…
…i zdroj energie sloužící k vykrytí případného výpadku dodávky elektrické energie.
Rozvaděč napájecích a optických kabelů. Obvykle je umístěný na vrcholu věže u antén.
Spodní části zesilovačů RRU s detailem na optické a koaxiální kabely
„Aktuálně se uvažuje o umístění nového vysílače na novou budovu, která nahradí současný objekt stojící vedle mobilní věže,“ doplnil Majer. Podobných dočasných řešení eviduje T-Mobile po Česku v nízkých desítkách.
